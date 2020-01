Rocco Schiavone 4 ci sarà. La quarta stagione della serie con protagonista Marco Giallini è una realtà. Le sceneggiature sono già chiuse e l’inizio delle riprese è fissato tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.

Rocco Schiavone 4 – riprese ad aprile, in onda in autunno 2020 su Rai 2

Il primo ciak nella quarta stagione di Rocco Schiavone è fissato tra la fine di marzo e gli inizi di aprile 2020. Sono stati già effettuati tutti i rilievi del caso per consentire al vice questore che opera in Valle d’Aosta, di riprendere le sue indagini. E soprattutto di dare una svolta alla sua vita privata che nell’ultima stagione è apparsa molto giù di tono.

Come tutti i film tv della serie Rocco Schiavone, anche quelli che faranno parte della quarta edizione sono ispirati ai romanzi di Antonio Manzini. In effetti il nuovo romanzo dello scrittore sarà nelle librerie a gennaio. È la nuova serie sarà ovviamente incentrata sui nuovi racconti.

Teniamo conto che tutta la serie Rocco Schiavone è calibrata sulla presenza in libreria dei nuovi libri di Manzini. In effetti quasi tutti i tv-movie andato in onda finora hanno riproposto le indagini del vice questore. Adesso si aspetta l’ultimo romanzo. Ma c’è una grossa novità.

Rocco Schiavone 4 – le nuove puntate potrebbero essere quatto, o forse due

La novità dunque della quarta stagione è la probabile riduzione delle puntate. Finora però ogni ciclone sono andate in onda quattro, ognuna dedicata ad un tv-movie autoconclusivo.

Lo stesso avverrà per Rocco Schiavone 4 ma è possibile una riduzione del numero degli appuntamenti televisivi. Insomma se Alberto Manzini non scrive, Rocco Schiavone non può indagare.

Confermato tutto il cast delle precedenti stagioni. Potrebbero però esserci delle new entry, ovvero dei personaggi protagonisti di puntata. Intanto Rocco Schiavone darà molta più importanza alla sua vita privata nella quarta edizione. Il personaggio al bisogno di riflettere sulla propria filosofia di vita e decidere di dare una svolta alla sua esistenza.

Marco Giallini ha sempre affermato di essere estremamente soddisfatto di interpretare Schiavone. «Per me questo ruolo ha contato molto. È stato un onore interpretare il vicequestore di Aosta. Quando vedo che mi salutano così calorosamente in ogni parte d’Italia, mi sembra quasi sempre di ritrovarmi a Trastevere. Ciao Vuol dire che il personaggio ha fatto centro nel cuore del pubblico che tradizionalmente è molto esigente. I telespettatori prima di dare fiducia ad un personaggio impiegano molto più tempo. Schiavone invece è arrivato direttamente nell’animo del pubblico».

Gli ascolti delle precedenti edizioni di Rocco Schiavone

Gli ascolti di tutti i cicli precedenti di Rocco Schiavone sono sempre stati molto gratificanti. L’ultima stagione ha regalato più soddisfazioni sia a Marco Giallini che a Rai 2.

L’Auditel media per le quattro puntate andate in onda nello scorso autunno si è attestata tra il 10 e il 13% di share. Numeri molto alti per Rai 2 che hanno immediatamente aperto la porta alla quarta stagione.

