La guerra è finita su Rai 1 dal 13 gennaio – anticipazioni e trama

La grande fiction di viale Mazzini prevede la messa in onda di La guerra è finita. L’appuntamento è per lunedì 13 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1.

La guerra è finita su Rai 1 – dal 13 gennaio anticipazioni serie tv

La serie La guerra è finita è diretta da Michele Soavi. La Rai la presenta il prossimo martedì 7 gennaio. Nel cast ci sono tra gli altri Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco. La produzione è della Palomar per Rai Fiction. La Palomar è la stessa casa di produzione de Il Commissario Montalbano.

Con La guerra è finita, Michele Riondino torna in tv. Ricordiamo che Riondino è stato anche il protagonista de Il giovane Montalbano. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Reggio Emilia, soprattutto nel centro storico, e in alcune zone limitrofe. Interessate soprattutto sono state via dei Mille, Viale Montegrappa e via San Filippo per quanto riguarda Reggio Emilia. Successivamente le riprese si sono spostate a Sabbioneta, in provincia di Mantova, dove sono continuate per un paio di settimane.

Trama generale della serie

La serie è composta da 4 puntate e il racconto televisivo inizia nel 1945. Siamo immediatamente a ridosso della conclusione della Seconda Guerra Mondiale. L’Italia è stata liberata dalla dittatura nazifascista e si prepara così al futuro ed alla libertà. È ancora troppo presto per la ricostruzione. Infatti le macerie della guerra sono evidenti ovunque e l’Italia si sta preparando al referendum Repubblica-Monarchia.

Il dramma dei nostri connazionali è adesso cercare di superare il trauma della guerra e non soccombere consentendo alle ferite di non rimarginarsi per tutta la vita.

Protagonisti principali sono Davide e Giulia. Ambedue hanno vissuto la guerra in maniera differente. Davide ha la certezza di non rivedere più la sua famiglia. Sia i genitori che gli altri fratelli erano stati catturati quando lui era lontano da casa.

Giulia invece deve vivere con una colpa incommensurabile: ha scoperto che il proprio padre è stato arrestato perché collaborava con i nazisti. Le strade dei due ragazzi si incrociano per un caso fortuito. Ambedue infatti un giorno si ritrovano davanti ad un gruppo di ragazzi e bambini liberati dal campo di concentramento. Tutti però erano completamente soli, non avevano un posto dove dormire e una famiglia che li attendesse.

La guerra è finita – finale della serie

La parte finale della serie è la più emozionante. Dinanzi ad una tale tragica situazione Davide e Giulia decidono di fare qualcosa per questi ragazzi. Ambedue sanno di avere delle colpe e dei rimorsi e cercano adesso di mettere le proprie capacità al servizio di chi ha sofferto e lottato per la vita.

Cominciano a conoscersi, decidono di prendere possesso di una tenuta agricola completamente abbandonata. In questo posto portano tutti coloro che hanno vissuto gli orrori e le persecuzioni naziste per dimostrare loro che esiste ancora un senso di umanità e di rispetto per gli altri.

La guerra è finita – il cast completo

Il cast completo, oltre che da Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco è composta da: