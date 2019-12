Jack Taylor puntata 26 dicembre – episodio La resa dei conti su Giallo

Giallo manda in onda questa sera, giovedì 26 dicembre, una nuova puntata della serie Jack Taylor dal titolo La resa dei conti. L’appuntamento è su canale 38 del digitale terrestre in prima visione televisiva per l’Italia alle 21:10.

Jack Taylor puntata 26 dicembre – anticipazioni episodio La resa dei conti

Ricordiamo che Jack Taylor è una serie dalle atmosfere poliziesche. Ha come protagonista un ex poliziotto che, mandato via dai suoi superiori, ha iniziato un’attività investigativa per conto proprio. Si occupa dei principali casi di cronaca nera che accadono a Galway, la piccola cittadina irlandese dove si svolgono le vicende raccontate. In questa puntata il set delle riprese di sposta a Dublino.

Nel ruolo di Jack Taylor c’è l’attore Tom Brittney. Accanto al poliziotto c’è il giovane assistente Cody Farrhaer interpretato da Killian Scott.

Tutti i film tv finora realizzati, sono ispirati i romanzi dello scrittore Ken Bruen. Le riprese si sono svolte in Irlanda. Ogni film tv ha la durata di un’ora e 30 minuti.

Jack Taylor puntata 26 dicembre – trama episodio La resa dei conti

L’episodio di questa sera ha come protagonista in particolare Jack Taylor e la crisi depressiva che lo ha colpito recentemente. Il suo assistente Cody ha cercato di essergli accanto. Ma alla fine Taylor decide di lasciare Galway e rifugiarsi momentaneamente a Dublino. In questa città arriva dopo sei mesi dopo aver lasciato Galway perché era incerto sul proprio futuro.

Una sera incontra un cliente che lo aveva contattato per alcune indagini. Taylor deve soltanto consegnargli delle foto. Mentre si reca sul posto dell’appuntamento, Jack Taylor trova una ragazza Rosie coperta di sangue ed in preda ad una vera e propria crisi di terrore. La ragazza afferma di avere assistito all’assassinio di sua madre Sinead Mangan. Seguendo le indicazioni di Rosie, Jack Taylor trova la donna morta e con un’ampia ferita di arma da fuoco alla testa.

Mentre sta per indagare su questo delitto, realizzato tra l’altro con molta ferocia, Jack Taylor si trova coinvolto in una faida di vecchia data tra la famiglia Mangan e la famiglia Kelly. Per cercare di risolvere il delitto e portare alla luce la verità, Jack Taylor si fa aiutare da Rosie. Cerca di far ricordare alla ragazza ogni particolare di quella tragica notte.

Il finale: Taylor e i contatti con la criminalità

Nella part finale Taylor scopre che il padre di Rosie, Eddie ha dei contatti molto stretti con il più noto boss criminale di Dublino il cui nome è Bridei Hannigan. La situazione però si complica ancora di più quando Eddie viene successivamente ucciso in un incendio doloso. La ragazza così ha perso in pochissimo tempo sia la madre che il padre.

Jack Taylor però si rende conto che Rosie potrebbe essere la prossima vittima predestinata. Non fa in tempo a proteggere la ragazza che quest’ultima scompare improvvisamente. Dopo molte ricerche Jack riesce a rintracciarla in un laboratorio abbandonato tra le colline di Dublino. Ed è proprio partendo da questa location che cercherà di ricostruire un omicidio che riserva molti colpi di scena.

Jack Taylor è stato però aiutato dalla collega Kate, una poliziotta alla quale è rimasto molto legato.

Jack Taylor – il cast della serie tv in onda su Giallo

Di seguito il cast completo della serie tv in onda su Giallo.