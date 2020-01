Si conclude, questa sera, domenica 5 gennaio 2020, la serie I Miserabili. A trasmetterla è Rai 3 in prima serata. E’ la terza parte della fiction tratta dal romanzo di Victor Hugo e prodotta nel 2018 dalla BBC.

I Miserabili 5 gennaio 2020 – anticipazioni terza puntata

Ecco le anticipazioni della terza e ultima puntata della miniserie.

Dopo gli eventi di sette giorni fa, la morte del generale Lamarque accende la miccia, che darà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean, costretto continuamente a fuggire. Intanto Cosette, la figlia della sfortunata Fantine, innamorata del suo Marius, non vede l’ora di ricongiungersi con lui. Mentre Eponine, anche lei profondamente innamorata di Marius, sacrifica la sua vita per salvarlo.

Dopo essersi recato sulle barricate con l’intenzione di uccidere Marius, Jean Valjean decide di salvare la vita al giovane innamorato di Cosette e dì non ostacolare più la loro unione.

Intanto ]avert incontra finalmente il fuggitivo che aveva rincorso per tutta la vita. E quando gli è vicino scopre un uomo completamente diverso da quello che aveva sempre immaginato. Scopre un uomo pieno di umanità e buoni sentimenti. La rivelazione lo sconvolge talmente da spingerlo a lasciare la polizia e a togliersi la vita.

I Miserabili 5 gennaio 2020 – finale e morte di Valjean

Alla fine, Jean Valjean decide di sparire dalla vita di Cosette e di ritirarsi lontano da tutti e tutto. Ma poco prima di morire, ormai vecchio e malato, viene raggiunto dalla sua Cosette, che ha il tempo di vederlo per l’ultima volta e di ribadirgli il suo infinito affetto e la sua profonda gratitudine.

I Miserabili – gli ascolti

Le due precedenti puntate sono state gratificate da un ottimo riscontro di puntate. La prima ha raggiunto il 9.4% di share. La seconda addirittura l’11.9%.

I Miserabili 5 gennaio – cast e regia

Tratta dal romanzo di Victor Hugo la serie I Miserabili, in tre parti è firmata alla regia da Tom Shanldand, la sceneggiatura è di Andrew Davies

Con Dominic West (Jean Valjean), David Oyelowo (Javert), Lily Collins (Fantine) e Josh O’Connor, Olivia Colman, Derek Jacobi.

La serie è fruibile anche su RaiPlay.

La terza rete consiglia la visione congiunta dei minori in compagnia di un adulto. La durata della puntata è di due ore e dieci minuti al netto della pubblicità.