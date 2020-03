Le riprese della serie La compagnia del Cigno 2 sono state bloccate per l’emergenza coronavirus. La fiction era in fase di preparazione. La seconda stagione della serie, uno dei massimi successi del 2019 di Rai 1, avrebbe dovuto essere in video nell’autunno televisivo del 2020. Infatti il primo ciak era stato battuto nella seconda metà di gennaio.

La compagnia del Cigno 2 – bloccate le riprese a Milano e provincia

Le prime riprese di La compagnia del Cigno 2 sono durate soltanto tre settimane. Appena sono state emesse le nuove regole per il contenimento dell’emergenza Covid – 19, il set è stato chiuso. Ricordiamo che le location scelte erano Milano e provincia. La storia raccontata si svolgeva infatti soprattutto nella città lombarda e nel Conservatorio Giuseppe Verdi. Qui studiano i sette giovani protagonisti della fiction.

Nell’attesa di conoscere la data in cui finalmente il set ricomincerà ad animarsi, vi diamo tutte le anticipazioni sulla seconda stagione.

La compagnia del Cigno 2 – anticipazioni seconda stagione

La seconda stagione della serie è composta da sei nuove puntate. In ognuna vengono trasmessi due episodi per un totale complessivo di 12. Ogni episodio ha la durata di 50 minuti. La sceneggiatura è ancora una volta affidata a Ivan Cotroneo e Monica Rametta.

L’idea di base della seconda stagione non cambia rispetto alla prima. In effetti viene raccontato l’impegno, lo sforzo e la disciplina di un gruppo di giovani musicisti per raggiungere il proprio obiettivo.

Mentre la prima stagione raccontava come era nata l’amicizia tra i vari protagonisti, questa volta i telespettatori assisteranno ad una evoluzione.

Vedranno se i ragazzi resisteranno insieme, se saranno ancora uniti e soprattutto se riusciranno a resistere alle prime prove che la vita riserverà loro. Gli studenti dovranno affrontare la maturità e cominceranno ad avere una propria vita anche sentimentale.

Gli amori che abbiamo visto nascere nella prima stagione, potrebbero anche morire e lasciare spazio per altri legami sentimentali.

La compagnia del Cigno 2 – attori confermati

Intanto sono confermati tutti i giovanissimi attori della prima stagione. Si tratta di Leonardo Mazzarotto (Matteo), Ario Sgroi (Robo), Francesco Tozzi (Rosario), Chiara Pia Aurora (Sofia).E naturalmente anche Emanuele Misuraca (Domenico), Hildegard De Stefano (Sara) e Fotinì Peluso (Barbara).

Inoltre per quanto riguarda gli attori noti i telespettatori incontreranno di nuovo Alessio Boni, Anna Valle, Francesca Cavallin e Claudia Potenza.

Alessio Boni riprende il suo ruolo del maestro Luca Marioni soprannominato il bastardo per via del suo carattere aggressivo nei confronti degli studenti. Anni prima il maestro ha perso la figlia. Il dolore lo ha reso estremamente fragile. Anna Valle invece è ancora Irene, la moglie di Luca Marioni, ed è un ex insegnante del conservatorio. Irene però aveva lasciato l’insegnamento dopo la morte della piccola Serena.

New entry nel cast

La seconda stagione de La compagnia del Cigno, prevede nuovi personaggi che si aggiungeranno a quelli già esistenti. Ci saranno innanzitutto giovani studenti amici del gruppo storico e anche altri comprimari che si affiancheranno a Marioni e alla moglie Irene.

I ragazzi cercheranno superare i conflitti interiori e le frustrazioni a cui purtroppo andranno incontro. Viene riproposta la forte presenza di Leonardo Mazzarotto che viene dalla città terremotata di Amatrice. Ancora una volta sarà l’occasione per ricordare il piccolo centro del Lazio colpito violentemente dal sisma del 2016.

Confermati anche altri personaggi ricorrenti, tra i quali Giorgio Pasotti che è Luigi il padre di Robo e Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di Valeria, la madre di Matteo. La donna è morta nel terremoto di Amatrice e Matteo Immagina di vederla e di parlare ancora con lei.

Nel cast dei personaggi ricorrenti c’è anche Michele Bravi, l’alunno al quale Marioni ha fatto venire un esaurimento nervoso durante un’esibizione.