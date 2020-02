Domenica 2 febbraio Rai 1 propone la nuova miniserie Come una madre e tra i personaggi principali c’è Vanessa Incontrada nel ruolo di Angela, la protagonista.

La serie in tre puntate racconta la storia di Angela, una assistente sociale che ha perso il figlio Matteo di nove anni in un incidente stradale. Nel tentativo di elaborare il dolore, torna nella casa di famiglia dove è nata. Qui un pomeriggio, una vicina di casa le chiede di mantenere per qualche ora i suoi due figli. Da qui inizia un lungo e drammatico percorso per la protagonista.

Come una madre personaggi – profilo personaggi protagonisti

Angela Graziani (Vanessa Incontrada)

É assistente sociale a Roma. Il dolore per la perdita del figlio Matteo di soli nove anni, l’ha letteralmente devastata. Si è separata dal marito ed ha cercato di gestire il lutto da sola. Ma viene coinvolta in una situazione molto più grande di lei.

Valentina e Bruno Albanese (Crystal Deglaudi e Tancredi Testa)

Sono i due bambini in fuga. Ma non sanno neanche per quale motivo stanno scappando. La loro famiglia è stata distrutta a causa di un segreto di cui non sono a conoscenza e che li costringe a fuggire e a nascondersi. Valentina è sensibile, delicata e più saggia del fratello. Bruno ha un carattere estroverso.

Massimo Sforza (Sebastiano Somma)

È un maggiore della intelligence del passato. A un certo punto della sua vita però ha smarrito i confini tra il bene e il male. Si trova invischiato nel caso dei bambini Albanese e della loro madre. Cerca di capire quanto sta accadendo ma non riesce a farlo senza prepotenza e violenza.

Kim (Giuseppe Zeno)

È un agente dell’intelligence come Sforza di cui però nessuno conosce il nome. È forte, coraggioso e sensibile. I bambini lo vedono come un supereroe ma in fondo anche lui nasconde un segreto.

Gli altri personaggi

Tancredi Albanese (Fabrizio Contri)

É lo zio di Bruno e Valentina. Ricicla soldi per i grandi investitori ed è riuscito ad arricchirsi grazie a questa attività. Vive nascosto in un bunker segreto in compagnia soltanto delle guardie del corpo.

Lino Vargas (Simone Montedoro)

È l’ex marito di Angela. Tra loro c’è stato un grande amore, spezzato dalla morte del figlio Matteo. Lino è ancora innamorato di Angela. La sua vita è stata segnata dall’ombra del padre, un potente e discusso faccendiere. Lui ne ha preso le distanze.

Elisa (Katia Ricciarelli)

È una donna senza tetto, ha alle spalle un passato prestigioso. Infatti è stata una grande cantante lirica, ma si è rovinata per un amore sbagliato.

Guglielmo Vargas (Luigi Diberti)

È un potente uomo d’affari che ha avuto ruoli determinanti. È il suocero di Angela. Ed ha scelto di ritirarsi in solitudine in una villa in riva al mare.