Rai 1 trasmette domenica 2 febbraio la prima puntata della serie Come una madre. Si tratta di una fiction interpretata da Vanessa Incontrada nel ruolo di Angela. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20. E nel cast ci sono tra gli altri Katia Ricciarelli, Simone Montedoro, Sebastiano Somma, Fabrizio Contri e Giuseppe Zeno.

La Incontrada torna su Rai 1 nel ruolo di un’altra madre coraggio colpita da un grave lutto. La serie è una sorta di road movie che si svolge quasi interamente in esterni.

Come una madre puntata 2 febbraio – trama e anticipazioni

La trama ha come protagonista Angela Graziani (Vanessa Incontrada). La storia inizia quando Angela sente di essere una donna sola che ha perso tutto. A segnarla in maniera drammatica è stata la morte del figlio a causa di un incidente. Questa tragedia l’ha portata alla disperazione. La vita le appare senza alcun senso, ha ripudiato la sua maternità ed ha distrutto il suo matrimonio.

Per cercare di elaborare il lutto, decide di ritirarsi da sola nella casa della sua famiglia su un’isola dell’arcipelago toscano. Qui infatti trascorreva le vacanze quando era bambina. In effetti vuole trovare un rifugio per nascondersi prima da sé stessa e poi anche dagli altri.

Qui, nonostante cerchi di non avvicinare nessuno, conosce una vicina di casa. La donna bussa alla sua porta e le affida i figli per un pomeriggio. Sono due bambini, Valentina e Bruno che hanno più o meno la stessa età che aveva Matteo, il figlio di Angela. L’incontro con questi bambini scatena in Angela una vera e propria tempesta di ricordi e di emozioni.

La nuova amica, un pomeriggio, chiede ad Angela di tenerle i bambini per alcune ore. Dice di dover incontrare una persona importante per la sua carriera, un uomo d’affari, il cui nome è Kim. La donna svela di aver bisogno dell’aiuto di Kim per uscire da una situazione molto brutta e pericolosa.

Il finale della prima puntata

Nella parte finale della puntata, nonostante Angela attenda tutta la notte, la vicina di casa non torna. E per lei, Bruno e Valentina è l’inizio di una terribile avventura che si trasforma in un viaggio on the road.

La situazione diventa complicata quando la polizia scopre che la vicina di casa è stata trovata uccisa. Angela, insieme ai due bambini, comincia ad attraversare l’Italia da nord a sud. I tre vengono inseguiti da una banda di criminali che cerca qualcosa che dovrebbe essere in possesso dei bimbi. Ma Valentina e Bruno non sanno neanche di che si tratti.

La prima puntata si conclude in una maniera drammatica. Angela insieme ai due bambini si ferma in un bar nei pressi della stazione per fare una veloce colazione. La donna si accorge che la bambina ha la febbre alta. In questo frangente si avvicina un uomo che afferma di essere un dottore. Ha ascoltato la tosse della bimba e dice alla madre che deve essere assolutamente curata.

Così in un frangente di situazioni che si alternano l’una dopo l’altra, Angela e i bambini finiscono a casa del medico. Qui l’uomo rinchiude i tre in una stanza dopo aver drogato Angela.