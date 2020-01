Da lunedì 13 gennaio Rai 1 trasmette la serie in quattro puntate La guerra è finita di cui vi proponiamo i personaggi principali e le loro caratteristiche. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25 con un cast che comprende tra gli altri Michele Riondino, Isabella Ragonese e Carmine Buschini.

La regia è affidata a Michele Soavi. La serie racconta le vicende accadute ad un gruppo di ragazzi sopravvissuti agli orrori dell’Olocausto. Molte delle storie sono ispirate a fatti realmente accaduti.

Ecco il profilo completo di personaggi principali e le loro caratteristiche.

La guerra è finita personaggi – profilo dei personaggi principali

Michele Riondino (Davide)

È un giovane ebreo ex ingegnere. Davide è lontano dalla sua famiglia mentre tutti i suoi cari vengono deportati dai nazisti. Lui è ossessionato da un enorme senso di colpa. E senza mai perdere la speranza di ritrovare la moglie ed il figlio, comincia ad aiutare tutti i piccoli sopravvissuti all’olocausto.

Isabella Ragonese (Giulia)

É figlia di un ricco imprenditore incarcerato perché è stato una spia dei nazisti. Giulia sente il peso di tale vergogna e, pur essendo lei stessa innocente, decide di diventare una volontaria per aiutare un gruppo di giovani sopravvissuti alla Shoah.

Valerio Binasco (Ben)

Ben è un ex ufficiale della brigata ebraica che rinuncia a tornare in Palestina per aiutare i sopravvissuti. Il giovane si avvicina molto a Davide e Giulia, ne condivide l’importante progetto e farà di tutto per riportare alla vita i ragazzi sopravvissuti all’orrore dei campi di concentramento.

Carmine Buschini (Mattia)

Un ragazzo che non proviene dai campi di concentramento ma vuole rendersi utile e aiutare Davide e Giulia nel loro progetto. Anche Mattia nasconde un segreto che risale ai tempi della guerra. Lui stesso è stato vittima delle milizie fasciste.

Federico Cesari (Gabriel)

Gabriel è un altro giovane deportato già orfano prima dello scoppio della guerra. Finito nei campi di concentramento, riesce ad essere salvato da alcuni Partigiani. Incontrerà Davide e Giulia ed entra nel loro progetto di aiuto.

Andrea Bosca (Stefano Dell’Ara)

È un militare che studiava da avvocato prima della guerra. Ha partecipato a due conflitti importanti quali la guerra d’Africa e la guerra d’India. Quando torna in Italia la situazione è completamente cambiata. In particolare il giovane si trova a Milano e quando incontra Giulia se ne innamora perdutamente.

Carolina Sala (Sara)

La ragazza ha perso tutta la famiglia e adesso non le rimane che tornare in Palestina. Intanto comincia ad odiare profondamente coloro che hanno permesso la mattanza di tutti i suoi cari. Quando incontra Davide e Giulia riuscirà a scoprire in loro una nuova famiglia.

La guerra è finita – ecco il cast completo

A completare il cast ci sono i seguenti attori