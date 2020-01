Martedì 14 gennaio 2020, va in onda New Amsterdam 2. L’appuntamento con la serie medical è in prima serata su Canale 5 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sulla piattaforma Mediaset Play.

La nuova stagione promette colpi di scena e adrenalina in un susseguirsi di eventi tali da catturare l’attenzione dei telespettatori sul protagonista, il dottor Goodwin.

Tre gli episodi che vanno in onda questa sera. I titoli sono: Il turno, Il quadro generale e La sostituzione.

New Amsterdam 2 – trama generale della serie

La trama generale della serie, come abbiamo visto nella prima stagione, ha come protagonista il dottor Max Goodwin appena diventato il nuovo direttore medico di uno degli ospedali pubblici più storici di New York.

Qui, deve scontrarsi quotidianamente con la burocrazia che per anni ha schiacciato la struttura. Ma Goodwin non si arrende fino a quando i pazienti non saranno tornati ad avere un trattamento d’eccezione.

La serie è ispirata ad una storia vera ed è tratta dal libro Twelve patients: life and death at Bellevue hospital, scritto da Eric Manheimer.

Eric Manheimer è stato direttore del dell’ospedale sanitario Bellevue.

Oggi è autore e produttore della serie che contiene molti ingredienti autobiografici. Proprio a lui è ispirato il personaggio principale, il dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold,

I telespettatori lo ricordano per aver recitato n serie come 90210 e The Blacklist.

New Amsterdam 2 – il cast

Il cast della nuova stagione comprende, oltre al protagonista Ryan Eggold, Freema Agyeman (Helen Sharpe), Janet Montgomery (Lauren Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome) e Anupam Kher (Vijay Kapoor).

Prevista anche una new entry: l’attrice americana Ana Villafañe nel ruolo di Valentina Castro, la nuova oncologa che seguirà proprio il caso di Goodwin.

Oltre alla seconda stagione, ce ne saranno anche altre. Infatti, lo scorso 11 gennaio la NBC ha rinnovato la serie per altre tre stagioni. Per cui gli amanti di New Amsterdam potranno seguirla fino al 2023.

I tre episodi in onda – trama e anticipazioni

Il primo episodio, dal titolo Il turno, inizia dopo tre mesi dall’incidente. E il New Amsterdam e’ tornato quasi alla normalita’, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti.

Il secondo episodio ha per titolo: Il quadro generale. Max distribuisce un questionario a tutti i dipendenti del New Amsterdam per conoscere le loro abitudini di vita e soprattutto le loro difficolta’.

Il terzo episodio della puntata odierna ha per titolo La sostituzione. Max ha bisogno di un nuovo assistente. Malgrado non corrisponda a nessuno dei requisiti necessari, la sua scelta cade sul sergente veterano Todd Benson.