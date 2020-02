Ha per titolo Bella da morire la serie tv trasmessa da Rai 1 a partire dal prossimo 10 marzo. Questa è la data dell’esordio a meno di un ulteriore cambiamento di palinsesti da parte dell’azienda di viale Mazzini.

La serie ha come protagonista Cristiana Capotondi ed è una vicenda molto attuale basata soprattutto sulla forza di due donne che faranno di tutto per risolvere un omicidio. Inizialmente la fiction aveva come titolo Sei bellissima. Successivamente Rai Fiction ha deciso di cambiare e di nominarla Bella da morire.

Bella da morire serie tv – trama generale

La trama generale di Bella da morire ha come protagonisti Cristiana Capotondi e Matteo Martari. La storia raccontata è un mix tra noir e thriller con molti riferimenti alla cronaca nera. La regia è di Andrea Molaioli che tra l’altro ha diretto La ragazza del lago ispirata ad un romanzo omonimo della scrittrice noir Karin Fossum di origine norvegese. E come sappiamo il noir nordico ha sempre avuto molto appeal sul pubblico internazionale.

Cristiana Capotondi si cala nel ruolo di Eva Cantini, una ispettrice di polizia con un carattere forte e determinato. La poliziotta è sempre sicura di sé ma nasconde una paura di soffrire ed una fragilità interiore dovuta ad un passato difficile.

La sua storia si intreccia con quella di Gioia Scuderi interpretata da Margherita Laterza. Gioia è la ragazza più bella del paese. Corteggiata da tutti, rappresenta una vera e propria ricchezza per il paese dove abita. Un giorno però la sua bellezza viene stroncata: Gioia viene trovata morta in fondo al lago.

Inizia così una vera e propria corsa per scoprire chi può aver voluto la morte di una ragazza così bella. L’omicidio di Gioia è un mistero, intriso di atmosfere pericolose che diventano ad un certo punto pericolose anche per chi sta cercando di scoprire l’assassino.

Le indagini di Eva

Eva Cantini ha sempre vissuto la sua vita all’insegna del rispetto per le donne ed ha sempre lottato contro ogni forma di discriminazione. Adesso è fermamente intenzionata a dare giustizia a Gioia, la cui unica colpa era di amare la vita e di voler essere amata in maniera totale.

Quando Eva comincia ad indagare sulla sua morte si accorge che questo è il suo stesso desiderio: volere essere amata come non lo è mai stata nella sua vita.

La Cantini riuscirà a scoprire l’assassino di Gioia alleandosi con due donne con cui formerà un vero e proprio team investigativo. Si tratta di un magistrato e di un medico legale. I due personaggi sono interpretati rispettivamente da Lucrezia Lante della Rovere e Benedetta Cimatti.

La produzione è di Riccardo Tozzi per la Cattleya.

Il cast della fiction

Il cast di Bella da morire. Di seguito il cast completo della nuova fiction di Rai 1: