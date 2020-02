Sanremo 2020 terza serata 6 febbraio. La seconda, infinita puntata del 70° Festival di Sanremo questa sera cede il passo alla terza serata della kermesse. Sarà dedicata ai duetti ed andrà in onda dalle 20:40 su Rai1 e RaiPlay. Insieme ad Amadeus, le conduttrici saranno la modella e ballerina Georgina Rodriguez con la presentatrice televisiva e giornalista albanese Alketa Vejsiu.

Sanremo 2020 terza serata 6 febbraio – Chi sono le conduttrici Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu



Georgina Rodriguez è conosciuta al grande pubblico per essere la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo. È arrivata in Italia proprio con il campione portoghese, acquistato dalla Juventus nel 2018 dopo un’operazione di mercato faraonica.

Ha 26 anni, è argentina ed ha iniziato la sua carriera come ballerina e modella, lavorando, tra gli altri, per Gucci. Questa mattina non era presente alla conferenza stampa di presentazione della terza puntata e non si sa molto su cosa potrebbe avere in serbo per lo show.

Con lei dividerà il palco della terza serata del 6 febbraio la conduttrice radio-televisiva e giornalista albanese Alketa Vejsiu. È una vera star della televisione al di là dell’Adriatico, per la quale ha condotto alcuni dei programmi più importanti e di successo, come le versioni locali dello stesso Festival, di Ballando con le stelle e X Factor.

L’affinità tra Italia e Albania – televisivamente molto accentuata – ha contribuito a far diventare il Festival di Sanremo popolare e seguito. È anche per questo che Amadeus l’ha assoldata tra le conduttrici di Sanremo 2020.

All’incontro con i giornalisti ha detto: “Conosco bene la vostra canzone e vivo con la tv e la radio italiane da quando sono piccola. La tv italiana per noi è sempre stata la finestra della libertà. Gli occhi degli albanesi sono con voi stasera ed anche i cuori dei 600mila albanesi a cui l’Italia ha dato la possibilità di una nuova vita. Questo è l’inizio di una lovestory con la televisione italiana, ma per me è anche il raggiungimento di un obiettivo”.



Anche per lei, nulla è stato anticipato su cosa potrebbe aver pronto per lo show. Un indizio, però, lo ha lasciato lei stessa: “Mi offro di fare il lavoro di Fiorello, parlo veloce, accorcio i tempi, volentieri lo farei”.

Ospiti di Sanremo 2020 – Roberto Benigni, Lewis Capaldi, Mika e le attrici de L’amica geniale



Tra un duetto e l’altro, il super ospite della terza serata di Sanremo 2020 sarà l’attore Roberto Benigni. Reduce dall’ennesimo successo al botteghino con Pinocchio di Matteo Garrone, farà il suo intervento intorno alle 22:40 per circa 30minuti. Amadeus ha detto di non conoscere nel dettaglio ciò che farà sul palco dell’Ariston, ma ha sottolineato più volte che si tratterà di un momento di forte impatto e rimarrà nella storia del Festival. Anche per questo, ci ha tenuto a specificare che non gli imporrà alcun limite di tempo.

Durante la seconda puntata, Fiorello ha accennato ad una presunta assenza nella terza serata, per poi tornare nelle due finali. C’è da scommetere che stesse scherzando e che, invece, possa preparare qualcosa di dirompente proprio insieme a Roberto Benigni. Dopo la sortita della chiamata in diretta a Maria De Filippi,

Oltre all’attore Premio Oscar, tra gli ospiti della serata ci sarà la pop-star scozzese Lewis Capaldi. Nel 2019, il cantautore ha riscosso un successo planetario ed è il primo ospite internazionale di Sanremo 2020.

A proposito di pop-star, si esibirà al Festival anche Mika, attualmente impegnato con un lungo tour in Italia.

Infine, sarà la serata delle attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, interpreti rispettivamente di Lila e Lenù nel cast de L’amica geniale. Per loro è la prima volta in uno show televisivo di qeusta portata e promuoveranno la seconda stagione della serie tratta dal besteller di Elena Ferrante. Andrà in onda dal 10 febbraio su Rai 1, in anteprima mondiale.

Il caso Tiziano Ferro e l’incertezza sulla sua partecipazione

Nella terza serata tornerà senz’altro sul palco Tiziano Ferro, ospite fisso di Sanremo 2020. Durante la seconda serata, però, ha twittato l’hashtag #Fiorellostattizitto per ironizzare sulle lungaggini esasperate dello show e ne è scoppiato un caso. Amadeus non l’ha presa bene e durante la conferenza stampa è sembrato piuttosto freddo nei confronti di Ferro.

Nulla che possa compromettere l’effettiva partecipazione del cantante alla serata dei duetti, ma ha alimentato un minimo di incertezza su cosa aspettarsi da parte sua.