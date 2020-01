Tatort Una famiglia modello Giallo

Giallo trasmette questa sera la serie Tatort scena del crimine con l’episodio dal titolo Una famiglia modello. L’appuntamento è in prima serata alle 21:15 sul canale 38 del digitale terrestre.

Ricordiamo che la caratteristica della serie è la longevità. Infatti sono state prodotte oltre 1000 puntate ed è il prodotto di genere poliziesco più longevo in assoluto in tutti i paesi di lingua tedesca.

Tatort – trama generale

La trama generale di Tatort scena del crimine ha come protagonisti vari commissari di polizia impegnati nella risoluzione di casi di cronaca nera. Un’altra caratteristica della serie è che nel corso degli anni ci sono stati molti gli attori che hanno interpretato i poliziotti.

Inoltre le storie raccontate sono ispirate a casi di cronaca nera realmente accaduti. Ogni tv-movie in onda ha la durata di un’ora e mezza ed è conclusivo, nel senso che ha un inizio ed una fine. Insomma il colpevole di turno viene sempre consegnato alla giustizia alla fine dell’episodio.

Altra caratteristica è la tensione emotiva che regna in ognuno dei tv movie. E questo è stato soprattutto il motivo del notevolissimo gradimento di pubblico riscontrato in Germania. Infatti la serie è una coproduzione tra Germania, Svizzera e Austria.

La prima puntata di Tatort scena del crimine risale addirittura al 1970. Da allora gli episodi di Tatort sono andati in onda senza alcuna interruzione. Le location in cui è ambientata tutta la serie sono Monaco di Baviera, Berlino, Amburgo, Lipsia, Colonia e altri piccoli centri limitrofi della provincia tedesca.

Tatort Una famiglia modello trama episodio

La trama dell’episodio della serie Tatort scena del crimine in onda questa sera, ruota intorno ad una poliziotta che si sta occupando di un caso di cronaca nera. La vicenda è ambientata in Austria e risale al 2018.

Inspiegabilmente il Ministro dell’Interno cerca di deviare l’attenzione della squadra di polizia da quel caso. In effetti a casa del politico Raoul Ladurner è avvenuta una rapina che si è conclusa con un vero e proprio bagno di sangue.

Quando arrivano i soccorsi la moglie dell’uomo purtroppo è stata uccisa e per lei non c’è più niente da fare. La figlia di 10 anni invece viene gravemente ferita. Portata immediatamente al pronto soccorso viene messa in coma farmacologico.

Un’altra scoperta sconvolgente viene fatta dalla polizia. La prima figlia di Ladurner si è tolta la vita alcuni anni prima. Gli investigatori inoltre raccolgono informazioni altrettanto sconvolgenti sulle relazioni familiari di Ladurner.

I due poliziotti che dovranno occuparsi del caso scopriranno una verità al di là di ogni immaginazione. Inoltre per risolvere il caso dovranno resistere alla crescente pressione politica che cerca di coprire molte verità.

Tator – il cast completo della serie

Di seguito il cast completo della serie. A sinistra il ruolo e a destra l’attore