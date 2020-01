New Amsterdam 2 torna questa sera su Canale 5 con la puntata del 21 gennaio 2020. L’appuntamento è in prima serata con il quarto, il quinto e il sesto dei nove episodi della seconda stagione.I titoli sono rispettivamente Il denominatore, La linea di Karman e La mano destra di Dio.

New Amsterdam 2 – trama generale della serie

La trama generale della serie, prosegue quanto è accaduto nella prima stagione. Protagonista è protagonista il dottor Max Goodwin appena nominato nuovo direttore medico di uno degli ospedali pubblici più storici di New York.

Qui deve scontrarsi con la burocrazia che per anni ha impedito la ripresa del nosocomio. Ma Goodwin non si arrende fino a quando i pazienti non saranno tornati ad avere un trattamento d’eccezione.

La serie, ispirata ad una storia vera, è tratta dal libro Twelve patients: life and death at Bellevue hospital, scritto da Eric Manheimer.

New Amsterdam 2 puntata 21 gennaio – anticipazioni trama dei tre episodi

Ecco le anticipazioni dell’episodio dal titolo Il denominatore-

Dopo essere stato coinvolto in una partita a basket da un gruppo di afro-americani, Max soccorre uno di loro che viene colpito da un malore. Il ragazzo viene ricoverato al New Amsterdam.

New Amsterdam 2 puntata 21 gennaio – anticipazioni trama La linea di Karman

La trama di questo episodio dal titolo La linea di Karman, ha come protagonisti Max e Sharpe alle prese con un problema burocratico. Infatti devono abbattere il muro di gomma della burocrazia per convincere l’assicurazione di una paziente a coprire le spese per la maternita’ surrogata.

Anticipazioni trama La mano destra di Dio

Al New Amsterdam si scatena l’inferno: un pulmino finisce fuori strada, e i medici del pronto soccorso intervengono tempestivamente.

New Amsterdam 2 – il cast

Il cast della nuova stagione comprende, oltre al protagonista Ryan Eggold, Freema Agyeman (Helen Sharpe), Janet Montgomery (Lauren Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome) e Anupam Kher (Vijay Kapoor).

Prevista anche una new entry: l’attrice americana Ana Villafañe nel ruolo di Valentina Castro, la nuova oncologa che seguirà proprio il caso di Goodwin.

Oltre alla seconda stagione, ce ne saranno anche altre. Infatti, lo scorso 11 gennaio la NBC ha rinnovato la serie per altre tre stagioni. Per cui gli amanti di New Amsterdam potranno seguirla fino al 2023.

La serie è fruibile anche su Madiaset Play.