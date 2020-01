L’amica geniale. Questa mattina, nella sede Rai di Viale Mazzini, si terrà la conferenza stampa di presentazione de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome. È la seconda stagione della serie tv diretta da Saverio Costanzo ed Alice Rohrwacher, tratta dalla celebre quadrilogia di Elena Ferrante pubblicata da Edizioni E/O. Andrà in onda su Rai 1 e RaiPlay dal 10 febbraio in 4 prime serate (8 episodi).

L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, diretta conferenza stampa, cast, trama e regia



Alla conferenza stampa che vi racconteremo in diretta partecipa l’intero cast con i registi Saverio Costanzo ed Alice Rohrwacher. La Rohrwacher ha fatto il suo ingresso nella produzione in questa seconda stagione, dirigendo il quarto e il quinto episodio, due dei più appassionanti.

Ci saranno anche i responsabili di RaiFiction, Wildside, The Apartment e Fandango, che hanno prodotto la serie in collaborazione con HBO.

L’amica geniale – Storia del nuovo cognome proverà a ripetere il successo internazionale della prima stagione, con nuovi episodi più incalzanti e densi di novità. Le vite di Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco), ormai sedicenni, si fanno particolarmente tormentate. Dopo il matrimonio burrascoso con Stefano Carracci (Giovanni Amura), Lila vive in rotta di collisione con il marito, tra violenze ed insoddisfazione. Anche Elena, dal canto suo, entra in crisi. Lo studio non la soddisfa e la scelta di dedicarsi all’istruzione non sembra più quella che fa per lei. Mentre l’amore di Nino Sarratore (Francesco Serpico) appare sempre più irraggiungibile.

L’orizzonte delle due amiche, tuttavia, supera per la prima volta i confini del Rione. Il loro rapporto si fa problematico e si evolve in continuazione, spinto da un susseguirsi di rotture e cambiamenti profondi.