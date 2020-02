Va in onda, martedì 16 febbraio, il tv movie Al posto suo di cui vi proponiamo tutti i personaggi con le proprie caratteristiche. Il Tv movie fa parte del ciclo Purchè finisca bene di cui, sette giorni fa, è stato trasmesso il primo film tv dal titolo Mai scherzare con le stelle.

Ecco nei dettagli tutti i protagonisti.

Al posto suo personaggi – profilo e caratteristiche

Damiano (Alessandro Tiberi) è il gemello che la vita ha portato a caricarsi sulle spalle le aspettative paterne, il delfino che si aspetta di prendere definitivamente le responsabilità dell’azienda di famiglia. Damiano quasi non ricorda più che un tempo forse avrebbe fatto altrescelte, sta di fatto che oggi èun capo pignolo, freddo e vagamente classista che deve avere sempre tutto sotto controllo.

Vive con la fidanzata Ofelia, la classica bella donna ma molto semplice, cui non dedica attenzione perché Damiano di sentimenti sa ben poco. Il suo cuore, infatti, è ancora bloccato dalla gelosia per il gemello Chicco, il più debole fra loro, il preferito del papà, che però appena ha potuto se n’è andato senza pensare al vuoto che avrebbe lasciato nella vita di Damiano.Riuscirà Damiano a voltare pagina.

Chicco (Alessandro Tiberi) è il gemello libero, solare e senza pensieri. Chicco è un sognatore, generoso, pigro, scombinato quasi inerme.Chicco, caratterialmente pacifico e lento, è sempre stato considerato un po’ scemo e più bisognoso delle attenzioni del padre, motivo della gelosia di Damiano.

Appena è cresciuto, Chicco se l’è data a gambe, terrorizzato dal dover dimostrare di essere all’altezza di Damiano. Da allora non ha mai chiesto nulla. Ha fatto mille lavori in giro per il mondo e ora è un rider, perché in questo faticosissimo lavoro non c’è nessuno che pretenda che lui sia intelligente. Riuscirà Chicco a superare le sue paure?

Agata (Aurora Ruffini) è una giovane donna, forte e di una bellezza ruvida ma innegabile. È sorda e questo comporta alcune difficoltà nel relazionarsi con gli altri, ma nulla la ferma quando si mette in testa qualcosa. Agata è povera e fa la rider per manteneresestessa e suo fratello più piccolo. Ha sempre delle grosse cuffie che servono a evitare fastidiose domande sul perché stia sempre così per i fatti suoi. La cosa che detesta di più è chi la tratta da disabile ma forse, sotto la maschera di ragazza dura, schiva e introversa, potrebbe nascondersi un’anima molto dolce e piena di ironia.

Ofelia (Liz Solari) è l’eterna fidanzata di Damiano: fisico da modella e già con i tacchi alle 8 di mattina. Ofelia viene da un paese lontano e Damiano pensa che sia un po’ scema,tanto che lei si reputa fortunata ad aver trovato un fidanzato che non pretende molto da lei. Con l’arrivo di Chicco, l’opposto di Damiano, capisce che questa neutralità nella vita e nella relazione è invece molto triste. Riuscirà Ofelia a scoprire che la vita forse le deve dire ancora tanto.

Altri personaggi del film tv

Redaelli (Andrea Bosca) è un self-made man,rampante chimico, che si è votato anima e corpo alle Cartiere Zotagi. Cesare, il padre di Damiano e Chicco, gli ha affidato il settore sviluppo dell’azienda. È anche grazie al suo duro lavoro che l’azienda è cresciuta notevolmente e quando scopre che Cesare lo vuole escludere dall’eredità, decide che la cosa non gli sta bene. Riuscirà Redaelli a prendersi ciò che pensa spettargli di diritto.

Cesare (Roberto Citran) è il capostipite degli Zotagi. A capo dell’omonima Cartiera, ha problemi di salute e non può più sostenere i ritmi lavorativi che lo impegnano da anni. Avendo perso la moglie alla nascita dei figli, Cesare li ha cresciuti da solo, ma purtroppo Damiano e Chicco si odiano!Cesare è poco propenso a lasciare che l’azienda finisca nelle mani di qualcuno esterno allafamiglia,perciò, decide digiocarsi un’ultima mossa per costringere i figli a riconciliarsi finalmente per poi succedergli alla direzione della Cartiera.

Pelacani (Mauro Serio) è il proprietario di molti appartamenti dei palazzoni dove abita Chicco. Pelacani approfitta della sua posizione per arricchirsi ai danni degli altri. Il suo antro è pieno di oggetti sottratti a chi finisce indebitato con lui. Vecchio stile e diffidente con tutto il mondo, si circonda di bodyguard aggressivi pronti a far rispettare le sue richieste. L’incontro con Chicco e Damiano gli cambierà la vita.