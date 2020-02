L’Eredità Benedetta Arpioli campionessa da dodici ghigliottine

Benedetta Arpioli è la campionessa de L’eredità ed ha sostenuto ben 12 ghigliottine. La giovane, proveniente da Modena, ha catalizzato l’attenzione del pubblico nel game show della fascia preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna sette giorni su sette.

L’Eredità Benedetta Arpioli tra le campionesse record del game show

Nell’ultima puntata de L’eredità, Benedetta, la super campionessa di Modena, ha cercato di superare la sua dodicesima ghigliottina. Dopo aver realizzato un percorso sempre all’insegna delle risposte esatte, la campionessa ha giocato il triello quasi da sola. Ha risposto esattamente a tutte le domande di questa fase del gioco, riuscendo a dare la risposta sbagliata solo per le ultime. Ma ciò non ha intaccato il montepremi di 200.000 euro con il quale è arrivata alla ghigliottina.

Una delle poche risposte inesatte riguardava la domanda dell’imprevisto. Lei ha puntato la somma di 60.000 euro. Ma purtroppo non è riuscita ad individuare, tra le 4 risposte proposte, quella esatta.

Anche la fase successiva dei calci di rigore è stata a suo favore. Ha dato la risposta giusta a tutte e cinque le domande fatte da Flavio Insinna. Il suo avversario era un giovane molto bravo e preparato di circa 20 anni e ha sbagliato solo l’ultima domanda. Flavio Insinna aveva chiesto che cosa significasse, in passato, nella parola Rai la lettera A. La risposta era Audizioni. Ma il giovane, a causa proprio della sua età anagrafica, non è riuscito a dare la risposta esatta.

La dodicesima ghigliottina di Benedetta

Quando Benedetta da Modena è arrivata alla ghigliottina, nella scelta delle parole giuste ha dimezzato soltanto due volte. Si è ritrovata così con 50.000 euro da custodire. Le cinque parole che avrebbe dovuto legare tramite una sesta erano le seguenti: Capitolo, Indice, Nobile, Medicina e Inverno.

La campionessa aveva scritto Libro. Invece la parola giusta era Generale. Naturalmente Benedetta Arpioli torna questa sera per difendere il titolo. Inoltre, Flavio Insinna le ha comunicato che, avendo superato ben sette ghigliottine, anche se dovesse perdere prima di arrivare al triello, ha la facoltà di poter tornare di nuovo in gara. Questo è quanto contempla il nuovo regolamento in vigore dalla scorsa edizione.

Chi è Benedetta Arpioli campionessa de L’eredità

Benedetta Arpioli è originaria di Modena. È laureata in culture letterarie europee. Il suo grado di istruzione si è rivelato immediatamente molto alto, al di sopra della media dei concorrenti degli ultimi mesi. Essendo anche molto giovane, la sua cultura ha meravigliato piacevolmente anche il conduttore Flavio Insinna.

Benedetta Arpioli ha mostrato innanzitutto un notevole senso di intuizione nella scelta delle risposte esatte.

I suoi successi evocano il medesimo percorso positivo realizzato da un altro supercampione: Niccolò Pagani che era un professore ed ha dovuto lasciare il programma per tornare alla sua cattedra. Probabilmente la scuola non ha potuto più concedere altri giorni per continuare il gioco che, se fosse andato avanti, avrebbe premiato ulteriormente la cultura di Niccolò Pagani.

Il campione, dopo la sua esperienza nel game show di Rai 1, è stato anche ospite di alcuni programmi televisivi. Tra questi Vieni da me, il talk show condotto da Caterina Balivo nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Niccolò Pagani ha al suo attivo un altro record: è stato campione in carica per 12 puntate, ma non è mai riuscito a dare la risposta giusta nella fase finale della ghigliottina. Lui stesso ha commentato che, quando si arriva alla ghigliottina, si comincia ad avvertire una certa mancanza di lucidità.