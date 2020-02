Il Cacciatore 2 è all’esordio questa sera con la puntata del 19 febbraio. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La serie in quattro appuntamenti consecutivi, andrà in onda tutti i mercoledì nella medesima collocazione oraria.

Il Cacciatore 2 – trama generale

Il Cacciatore 2 inizia esattamente dal punto in cui si era conclusa la prima stagione. Protagonista è ancora una volta il giovane pubblico ministero Saverio Barone interpretato da Francesco Montanari. Alla fine della prima stagione Barone era riuscito a catturare Leoluca Bagarella.

Adesso la lotta contro Cosa Nostra continua. Questa volta Barone dà la caccia al boss Giovanni Brusca (Edoardo Pesce). Il capo di Cosa Nostra è l’uomo che si è occupato della detenzione del piccolo Giuseppe Di Matteo.

Il bimbo è stato rapito per cercare di mettere a tacere il padre e per impedirgli di rivelare segreti della cupola mafiosa. Accanto a Saverio Barone c’è il suo braccio destro Carlo Mazza interpretato da Francesco Foti. Oramai Mazza è il migliore amico del Pubblico Ministero. Anche per lui arrestare Brusca significa mantenere una promessa fatta alla moglie.

Tre anni prima infatti aveva anticipato di voler lasciare l’antimafia subito dopo aver arrestato l’assassino del suo migliore amico Giovanni Falcone. Invece è ancora lì, ma oramai sembra che quel giorno sia vicino.

Il Cacciatore 2 puntata 19 febbraio – trama episodio Fino a che non moriamo

La trama dell’episodio Fino a che non moriamo è ambientata nel 1996. Siamo al 2 gennaio di quell’anno, il giorno del matrimonio di Saverio Barone con Giada. Il pubblico ministero proprio durante i festeggiamenti, riceve una notizia determinante. Il pentito Tony Calvaruso ha rivelato l’indirizzo della villa dove potrebbe nascondersi Giovanni Brusca. L’informazione risale a qualche mese prima. È indispensabile mantenere il più assoluto riserbo e mettere sotto controllo la villa.

Tutte le operazioni dovranno svolgersi in maniera molto riservata. Innanzitutto bisogna verificare che davvero il boss sia nella villa senza destare sospetti. Infatti una piccola imprudenza potrebbe costare la vita a Giuseppe Di Matteo, che purtroppo Barone non riuscirà a salvare.

Proprio in quei giorni Giovanni Brusca ha deciso di risolvere tutti i suoi problemi con i narcotrafficanti del New Jersey. Intanto però il fratello Enzo è stato escluso dai grossi affari. Sentendosi quindi emarginato inizia a sfidare Giovanni in maniera aperta.

Il Cacciatore 2 puntata 19 febbraio – trama episodio Resistere

La trama dell’episodio Resistere è incentrata su Saverio Barone. Il PM sa di dover restare lucido perché la caccia a Brusca diventa sempre più difficile e irta di ostacoli. Per non perdere la calma ha bisogno del sostegno della moglie Giada. Barone infatti in questa fase della sua vita ha deciso di non lasciare indietro la sua famiglia e di concedere alla moglie le attenzioni che merita.

Intanto nell’ufficio del procuratore capo Elia, si presenta Francesca Lagoglio, agente di polizia che sostiene di essere in possesso di informazioni credibili per condurre gli inquirenti da Bernardo Provenzano.

Nel suo nascondiglio Giovanni Brusca sente che il potere gli sta sfuggendo di mano. Recluso insieme alla moglie ed al figlio non riesce ad occuparsi del narcotraffico né di suo fratello che intanto è andato via lasciandolo solo nella sua latitanza.

Il cast della seconda edizione