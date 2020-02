Rai Premium trasmette questa sera il film La famiglia Von Trapp – Una vita in musica. Si tratta di una pellicola di genere drammatico.

La durata è di un’ora e 40 minuti. È una coproduzione tra Stati Uniti, Germania e Austria e risale al 2015.

La famiglia von Trapp – Una vita in musica cast, regia, riprese, location e curiosità

Il cast degli attori che recitano nel film La famiglia Von Trapp è il seguente: Yvonne Catterfeld (Cecelia Ahern: i fiori del destino), Matthew Macfadyen, Eliza Bennett, Rosemary Harris, Cosima Shaw, Lauryn Canny, Robert Seeliger e Johannes Nussbaum. La regia è di Ben Verbong.

Le riprese si sono svolte tra gli Stati Uniti, la Germania e l’Austria, in particolare a Salisburgo e Monaco di Baviera, dove sono state scelte le location più rappresentative del periodo raccontato. Ovvero gli anni a cavallo tra l’ascesa di Hitler e la fine della Seconda Guerra Mondiale.

La vicenda raccontata è incentrata sulla biografia di Maria Augusta Kutschera Von Trapp, cantante e scrittrice austriaca. La stessa Maria Augusta ha continuato ad essere protagonista anche della seconda parte del film dal titolo La famiglia Von Trapp in America.

Una curiosità: il film e il suo seguito sono stati realizzati prima che arrivasse nelle sale cinematografiche dell’epoca la pellicola Tutti insieme appassionatamente con July Andrews. Questo film era ispirato alla medesima autobiografia. L’anno dell’arrivo al cinema era il 1965.

La famiglia Von Trapp – Una vita in musica trama del film in onda su Rai Premium

La trama del film La famiglia von Trapp ha come protagonista Agathe von Trapp (Eliza Bennett). Le prime immagini mostrano la signora Agathe von Trapp molto anziana che racconta la sua vita alla nipote Kirsty (Yvonne Catterfeld) nata negli Stati Uniti. Agathe è nata e cresciuta in Austria ed è appassionata di canto fin da bambina.

La ragazza cresce nella casa di famiglia a Salisburgo prendendosi cura dei fratelli. Dopo la morte della madre promette a sé stessa di abbandonare le sue velleità di diventare una artista nel settore del canto per occuparsi soltanto dei fratellini e del padre George. Il barone Von Trapp, rimasto vedovo, si rende conto che il suo ruolo di padre diventa sempre più difficile.

Per questo motivo si rivolge ad un vicino monastero per chiedere l’invio di una novizia con il compito di prendersi cura dei bambini. La giovane Maria che gli viene assegnata ha un carattere molto cordiale ed una propensione per i bambini.

Il finale del film in onda su Rai Premium

Sul finale del film Maria diventa la nuova tata e desta subito l’invidia di Aghate. Infatti la giovane donna si rende conto che il padre sta lentamente innamorandosi di Maria. Alla fine le chiede addirittura di sposarlo. E Maria inizia ad insegnare ai bambini il canto.

L’opera di Maria è stata talmente incisiva che la famiglia Von Trapp partecipa al Festival di Salisburgo e vince interpretando una canzone popolare austriaca.

Arriva il 1938. L’Austria viene annessa alla Germania e la famiglia deve necessariamente fuggire negli Stati Uniti.

Oltreoceano i von Trapp iniziano ad esibirsi in una serie di concerti. Con i soldi guadagnati riescono ad aiutare molte famiglie austriache inviando loro generi di prima necessità.