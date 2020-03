Rai 2 propone la nuova serie tv dal titolo Mare fuori. L’appuntamento è previsto, salvo ulteriori cambiamenti di palinsesto, per mercoledì 18 marzo in prima serata alle 21:20.

La serie è ambientata all’interno di ogni un istituto di pena minorile. Qui si intrecciano le storie di vari ragazzi, ognuno con una vicenda personale drammatica alle spalle.

La regia è di Carmine Elia che ha già diretto fiction come La Porta Rossa.

Mare fuori serie tv – anticipazioni, trama, protagonisti

Mare fuori è composta da 12 episodi suddivisi in sei prime serate. In ognuna delle puntate andranno in onda due differenti episodi. Nel cast compare Carolina Crescentini, che i telespettatori hanno conosciuto nella serie televisiva I Bastardi di Pizzofalcone andata in onda per due stagioni consecutive su Rai 1.

Nell’istituto di pena minorile convivono molti ragazzi che stanno scontando le rispettive pene e devono quindi pagare il loro debito verso la giustizia. Hanno sbagliato perché non hanno sempre avuto un’adolescenza serena ed è stato complicato per loro stabilire il confine tra il bene e il mare.

I telespettatori conosceranno Filippo, un ragazzo proveniente dalla famiglia dell’alta borghesia finito in cella per aver ucciso per sbaglio il suo migliore amico. Tutto era avvenuto durante una vera e propria bravata che si è conclusa nella tragedia.

Alto personaggio è Carmine che crede di essere nato con la vocazione di diventare un criminale. Edoardo invece è un adolescente di 16 anni che già è considerato un piccolo boss ed aspetta un figlio dalla sua fidanzatina anch’essa minorenne.

Un altro giovane personaggio è Ciro: il suo sogno è di diventare il boss di tutta Napoli. Ed è sicuro che questa esperienza in carcere contribuirà ad amplificare la sua immagine di criminale in carriera.

I detenuti non hanno ancora compreso appieno i crimini compiuti. Tutti continuano a sognare e in particolare a credere che le regole comuni possono essere sorpassate per imporre altre regole che non fanno parte della società per bene.

Il ruolo di Carolina Crescentini

Carolina Crescentini è Paola, il direttore dell’Istituto di pena. Accanto a lei ci sono il comandante di Polizia Penitenziaria Massimo e l’educatore dei ragazzi Beppe. Tutti e tre fanno parte della struttura penitenziaria minorile ed avranno un ruolo molto importante per aiutare i giovani ad avere un concetto differente del futuro.

Paola, Massimo e Beppe sono le tre presenze positive della serie. Saranno loro a cercare di rieducare i giovani detenuti e soprattutto ad avere con loro un dialogo costante. Dovranno trasformare tutti i loro sogni ancora finalizzati verso il male, in aspirazioni positive e in speranze di riconquistare una nuova vita appena usciti dalla prigione.

Mare fuori serie tv – il cast completo della serie

Di seguito il cast e i personaggi della serie