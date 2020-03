Massimo Giletti conduce la puntata del 1 marzo di Non è L’Arena. Il talk show è in onda su La7 questa sera a iniziare dalle 20.35. E si protrae fino all’una di notte. Ecco le anticipazioni sugli argomenti trattati e sugli ospiti che intervengono nel programma domenicale.

Non è L’Arena 1 marzo – Giletti sui Casamonica

Massimo Giletti torna ad occuparsi dei Casamonica con un’inchiesta che spiega tutto quanto è accaduto negli ultimi giorni. Il conduttore documenta, attraverso gli inviati del programma e gli ospiti in studio, le novità accadute.

Intanto si prende atto della comunicazione del sindaco di Roma. Virginia Raggi ha dichiarato, nel corso di un convegno del Movimento 5 Stelle, che presto sarà abbattuto un altro villino che apparteneva al clan.Lo stabile si trova in zona Anagnina a Roma.

Giletti ricorda anche che, recentemente, è stato invece inaugurato il primo centro polifunzionale per soggetti autistici affidato all’Angsa Lazio. Il centro è stato ubicato negli spazi di un’ex villa dei Casamonica a Romanina.

Non è L’Arena 1 marzo – Adriano Panzironi

Il giornalista e conduttore si occupa ancora di un personaggio che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi: si tratta di Adriano Panzironi.

Al centro molte volte al centro delle inchieste di Le iene show, Panzironi è un personaggio molto controverso che promette addirittura di poter vivere fino a 120 anni. Non solo, ma assicura anche di guarire da malattie incurabili come il morbo di Crohn, il diabete o l’Alzheimer.

La prima denuncia di queste false promesse è apparsa in un servizio di Le Iene gestito da Andrea Agresti.

Panzironi sarà in studio e Giletti fa, a sua volta, una promessa ai telespettatori: rincorrere con domande scomode il suo ospite per cercare di mostrare il vero volto di questo personaggio.

Giletti sul coronavirus

Non è L’Arena, infine, dedica una ampia pagina all’emergenza coronavirus. Qual è davvero la situazione in Italia? E quali sono le conseguenze dell’epidemia sulla nostra economia, sul turismo, sui rapporti con gli altri? Inoltre: bastano le regole divulgate per potersi sentire al sicuro?

Sono ancora altre le domande alle quali Giletti cerca di rispondere grazie al contributo dei suoi ospiti in studio.

L’appuntamento è per questa sera alle 20,30 su La7 e anche in streaming sul sito dell’emittente.