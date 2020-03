Arriva su Canale 5 la serie tv spagnola dal titolo La cattedrale del mare. L’appuntamento è a partire dal prossimo 17 aprile, a meno di ulteriori spostamenti. Infatti la serie ha già subito molti rinvii. Avrebbe dovuto andare in onda già a dicembre scorso e la principale rete Mediaset l’aveva già pubblicizzata con una serie di spot.

La cattedrale del mare, con il titolo originale La Catedral del Mar, è andata in onda in Spagna nel 2018 ed è stata interamente distribuita su Netflix il primo settembre dello stesso anno. La serie è basata sull’omonimo romanzo dello scrittore Ildefonso Falcones. Racconta la storia di un servo della gleba che vuole mutare il suo destino.

La cattedrale del mare serie tv – trama generale

La trama della serie è ambientata nel quattordicesimo secolo a Barcellona. Siamo in uno dei periodi floridi della storia della città. Tutto ruota intorno ad una vicenda realmente accaduta che ha come sfondo la nascita della basilica di Santa Maria del Mar, ubicata proprio a Barcellona.

Quando il racconto televisivo inizia, la città spagnola ha ampliato molto i suoi confini e si è estesa fino alla Ribera, un quartiere di Barcellona considerato un umile luogo dove vivevano i contadini. È proprio qui che si sta costruendo la chiesa di Santa Maria del Mar. Ed è qui che vive il servo Arnau Estanyol.

Il servo arriva a Barcellona dopo essere fuggito dalla sua famiglia. In particolare il padre lo aveva ridotto quasi in schiavitù e insieme a lui i signori feudali dai quali dipendeva. Estanyol aveva lavorato come palafreniere, facchino e soldato, ma poi era diventato un uomo libero.

Inizia così la sua continua ascesa sociale che lo porta a diventare uno dei più importanti cambiavalute di Barcellona. Naturalmente i suoi nemici cominciano a temerlo perché considerano in pericolo il proprio potere. Allora si coalizzano e tramano contro di lui. Non solo cercheranno di spogliarlo di tutti i beni, ma addirittura tentano di denunciarlo all’Inquisizione come eretico.

La cattedrale del mare serie tv – cast, riprese, curiosità

Il cast della serie è composto da:

Aitor Luna : Arnau Estanyol

: Arnau Estanyol Pablo Derqui : Joan Estanyol

: Joan Estanyol Michelle Jenner : Mar Estanyol

: Mar Estanyol Josep Maria Pou : Sahat

: Sahat Silvia Abascal : Elionor

: Elionor Nathalie Poza : Francesca Esteve

: Francesca Esteve Andrea Duro : Aledis Segura

: Aledis Segura Críspulo Cabezas : Genís Puig

: Genís Puig Gines Garcia Millan

Dove è stata girata La cattedrale del mare

Le riprese sono iniziate nell’estate del 2016. Si sono svolte quasi esclusivamente in esterni. I luoghi principali sono stati Castiglia – La Mancia, Madrid, Castiglia e Leon, alcuni comuni in Estremadura e in Catalogna. Nel cast si contavano circa 2500 comparse e sono stati realizzati oltre 2000 costumi.

La protagonista femminile Michelle Jenner è stata anche l’interprete principale della serie spagnola Isabel, sulla vita di Isabella di Castiglia. E per La Cattedrale del Mare è stata candidata come migliore attrice agli Iris Awards. La serie è fruibile su Netflix ed arriva su Canale 5 in prima visione in chiaro.