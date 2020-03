Netflix, le uscite di marzo 2020 portano sulla piattaforma in streaming tanti nuovi film e serie TV, documentari e show. Fra cui una produzione italiana in collaborazione con Mediaset: il film Ultras. Ma non mancano a grande richiesta nuove stagioni di serie TV e altri 7 film anime dello studio Ghibli, come il vincitore di premio Oscar La Città Incantata.

Netflix le uscite di marzo 2020 – serie tv

Dal fronte serie tv, fin dal 1 marzo Netflix propone il ritorno di Riverdale, la terza stagione. La serie narra la vita di Archie Andrews nella piccola città di Riverdale ed esplora l’oscurità nascosta dietro la sua immagine apparentemente perfetta. Il filo conduttore di ogni stagione è un mistero da risolvere, raccontato sempre da un narratore coincidente con il personaggio di Jughead Jones.

Il 5 marzo è la volta di Vikings, la sesta stagione. La serie, ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche, racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, interpretato dall’attore australiano Travis Fimmel, e di altri personaggi della storia vichinga.

L’11 marzo invece, verrà resa disponibile la terza stagione di On my Block, teen drama che segue le vicende di quattro ragazzi in procinto di iniziare le superiori, provenienti da un quartiere difficile di Los Angeles: Freeridge.

Bisognerà aspettare il 13 marzo per vedere la terza stagione di Elite, un altro teen drama con tinte da thriller che racconta la vita di tre giovani di umili origini: si tratta di Samuel, Nadia e Christian. I tre hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare Las Encinas, un prestigioso istituto di Madrid. Osteggiati dai ragazzi più abbienti, si trovano invischiati nell’omicidio di un altro studente.

Il 20 marzo, infine, è la data di rilascio della prima stagione di una serie fantasy inedita in esclusiva per Netflix: Lettera al Re. Nella trama, un giovane cavaliere riceve un compito importantissimo: consegnare al Re una missiva da cui dipende il destino di tutto il reame.

Netflix le uscite di marzo 2020 – film

Tra le uscite di marzo, c’è Ultras, un film originale Netflix nato dalla collaborazione tra Netflix e Mediaset. In uscita il 20 marzo sulla piattaforma e il 9, 10 e 11 marzo in alcuni cinema selezionati, Ultras racconta la storia di Sandro (Aniello Arena), a capo del gruppo Ultras napoletano degli Apache. Il film si concentrerà sulle ultime cinque settimane di campionato, quando la Daspo proibirà al protagonista l’accesso agli stadi. Il regista, Francesco Lettieri, è al suo esordio come regista di film, ma è noto a Napoli come l’ideatore dei videoclip del cantante Liberato.

Il primo marzo è la data di rilascio di tre lungometraggi molto diversi tra loro. Il primo è Suspiria, film horror italiano del 1997 diretto da Dario Argento. La storia racconta di una setta di streghe nascosta da una scuola di danza a Friburgo. Ha ricevuto un remake nel 2018, diretto da Luca Guadagnino, che però non è disponibile su Netflix, ma su Amazon Prime Video.

Il secondo è The Truman Show, celebre film in cui uno straordinario Jim Carrey interpreta Truman, un uomo che a sua insaputa ha vissuto da sempre in un grande set cinematografico, come protagonista di un reality show.

Infine, La Storia Infinita, lungometraggio per ragazzi adattamento del romanzo di Michael Ende. Un giovane rivive nella pellicola simbolo degli anni ‘80 le esperienze del protagonista di un libro che sta leggendo. Starà a lui salvare il mondo di Fantasia, andata perduta a causa del progresso.

Serie e film di animazione

Tra le uscite di film e serie d’animazione su Netflix a marzo, segnaliamo 7 lungometraggi del celebre Studio Ghibli disponibili dal 1 marzo: Nausicaa della valle del vento, Principessa Mononoke, I Miei vicini Yamada, La CIttà Incantata, La ricompensa del gatto, Arietty – Il mondo segreto sotto il pavimento e La Storia della principessa Splendente. Lo Studio Ghibli è spesso accostato a Disney per la qualità dei film di animazione che ha prodotto, anche grazie alla figura del regista e disegnatore Hayao Miyazaki, fondatore dello studio.

Dal 1 marzo, sono disponibili due stagioni della serie anime di combattimenti Le Bizzare Avventure di Jojo. Le vicende attraversano i secoli narrando dei discendenti della famiglia Jojo. Eredi, come molti altri guerrieri nel mondo, di un potere denominato Stand, manifestazione dell’energia vitale diversa da persona a persona.

Il 5 marzo verrà rilasciata la terza stagione di Castlevania, serie di animazione americana che si ispira all’omonimo videogioco di Capcom. Racconta la prosecuzione, dopo le prime due stagioni, delle vicende di un cacciatore di mostri alle prese con il conte Dracula.

Il giorno dopo, il 6 marzo, è la volta di Paradise Police, la stagione 2. Si tratta di una serie animata per adulti volgare e irriverente, che segue le vicende della squadra di polizia dell’improbabile cittadina di Paradise City.

Il 13 marzo, infine, la serie anime giapponese Beastars farà il suo debutto su Netflix con la prima stagione. In un mondo dove animali antropomorfi vivono gli uni accanto agli altri, carnivori ed erbivori devono trovare un equilibrio per non cedere alle loro pulsioni ancestrali. Che accadrà, quindi, quando Legoshi, un grande lupo bianco, si innamora di una piccola coniglietta di nome Haru?