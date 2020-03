La vita promessa 2 puntata 8 marzo – anticipazioni ultima puntata

Si conclude questa sera con l’ultima puntata di domenica 8 marzo, La vita promessa 2. L’appuntamento è su Rai 1 in prime time alle 21:25.

Nel cast, nel ruolo dei protagonisti, ci sono Luisa Ranieri (Carmela Rizzo) e Francesco Arca (Vincenzo Spanò). La fiction si conclude con l’ultimo capitolo sulla vita di Carmela Rizzo, la tenace e coraggiosa donna siciliana che è stata costretta a rifugiarsi a New York per sfuggire alla ferocia del campiere Spanò.

La vita promessa 2 puntata 8 marzo – trama ultimo episodio

Nella puntata di questa sera sono previsti molti colpi di scena. Intanto Bruno (Stefano Dionisi), il cardiologo tedesco rifugiato in America per sfuggire alla furia nazista, si è innamorato di Carmela. E svela alla donna i propri sentimenti. In effetti Carmela non è mai riuscita a dimenticare Mr Ferri. Ma questa volta avrebbe davvero bisogno di un uomo che le sia finalmente a fianco.

Mentre stava quasi per cedere, arriva la notizia che Verena, la moglie di Bruno, creduta morta da tutti, in realtà invece è viva. Per aiutare Bruno a fare arrivare la moglie negli Stati Uniti, Carmela decide di vendere l’unico oggetto prezioso che possiede: l’anello regalatole da Mr Ferri. Con i soldi riesce a pagare il biglietto della nave.

Intanto Carmela suggerisce a Bruno ed alla figlia Sarah di trovare un appartamento in cui poter vivere. I principi morali di Carmela le impediscono di pensare che Bruno possa vivere accanto a un’altra donna mentre la moglie sta per arrivare.

La vita promessa 2 puntata 8 marzo – Il futuro dei figli di Carmela

Un’altra preoccupazione di Carmela è proprio il futuro dei figli. Tutto questo mentre gli affari del ristorante vanno a gonfie vele. Il locale diventa il punto di riferimento per Little Italy.

Anche la piccola Sara, figlia di Bruno, aveva avuto il suo momento sentimentale. Si era infatti innamorata di Turi. Quando il giovane decide di lasciare New York e di imbarcarsi come militare in Marina, promette alla giovane di tornare e di dare un futuro al proprio amore.

La situazione di Spanò comincia ad essere differente dal passato. Infatti il campiere che aveva fatto tanto male a Carmela, comincia a liberarsi dalle l’ossessione erotica per la donna. A contribuire a questo cambiamento è stata Angela, una giovane donna con la quale aveva profondamente legato.

Ed è proprio grazie ad Angela che Spanò riesce a sapere dove si trova Lucky Luciano. La storia di Carmela si conclude nel 1943. La furia nazista sta cambiando completamente gli equilibri del mondo.

Il cast completo

Di seguito gli attori confermati e le new entry

Luisa Ranieri (Carmela Carrizzo)

(Carmela Carrizzo) Thomas Trabacchi (Mr. Ferri)

(Mr. Ferri) Giuseppe Spata (Antonio)

(Antonio) Vittorio Magazzù (Alfredo)

(Alfredo) Francesca Di Maggio (Maria)

(Maria) Rosanna Sapia (Angela Melluso)

(Angela Melluso) Primo Reggiani (Vincenzo Spanò)

Le new entry