La5 manda in onda questa sera il film tv dal titolo Cambiare per amore. L’appuntamento è alle 21:20 sul canale 30 del digitale terrestre free di Mediaset. La pellicola è di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione statunitense.

Il titolo originale è A Moving Romance. Il film è stato trasmesso su Canale 5 lo scorso 5 luglio 2019.

Cambiare per amore film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Cambiare per amore sono: Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O’Heir (Verdetto fatale), Romy Rosemont, Walter Perez, Patty McCormack, Blake Hood, Amanda Perez, Maree Cheatham. La regia è di W.D. Hogan.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. La produzione è della Larry Levinson Productions. Il film è fruibile da un pubblico trasversale che prevede la presenza di minori.

Cambiare per amore film – trama

La trama ha come protagonista Olivia Wilson, una giovane interior designer che lavora a New York. È una vera e propria donna in carriera che ad un certo punto però viene licenziata. La perdita del lavoro le procura una crisi molto profonda.

Improvvisamente Olivia Wilson si ritrova ad avere tanto tempo a disposizione da non riuscire ad occuparlo. Nonostante si sforzi di cercare un nuovo lavoro, trova delle difficoltà. Per cui decide di prendersi un periodo sabbatico e di rientrare nella sua casa in California dove vive la sua famiglia.

Lì il padre, Neil, gestisce una azienda che sta per festeggiare i 25 anni di attività. Si tratta di un’azienda molto accreditata, la Wilson Family Movers, per la quale il padre ha profuso tutte le sue energie.

Quando arriva dal padre che non la aspettava, la sorpresa del genitore è davvero grande. Olivia racconta di aver perso momentaneamente il lavoro e di volersi occupare momentaneamente dell’azienda, dando così un aiuto al padre. Intanto Olivia viene a sapere e il genitore ha assunto un nuovo dipendente, Scott, con mansioni quasi dirigenziali. Lo scopo è di rilanciare l’azienda di famiglia proprio in occasione del venticinquesimo anniversario dalla nascita.

Il finale del film

Nella parte finale del film Olivia comincia a lavorare sempre più frequentemente fianco a fianco a Scott. Con il trascorrere dei giorni si instaura tra i due un rapporto di stima, di fiducia ma anche un feeling che diventa sempre più intenso. Insomma i due stanno per formare una coppia.

A questo punto accade un evento molto importante per Olivia Wilson. Le arriva un’offerta di lavoro prestigiosa che potrebbe non solo riportarla a New York, ma addirittura lanciarla in una dimensione professionale molto più in vista di quella precedente.

Olivia dovrà scegliere tra l’amore e il lavoro. Non sarà una decisione facile.