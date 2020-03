Lunedì 16 marzo , dalle 21.25, Rai 1 trasmette il secondo e ultimo Tv movie de Il commissario Montalbano 2020. Il titolo è La rete di protezione ed è tratto dall’omonimo e penultimo romanzo di Andrea Camilleri. Lo scrittore è scomparso a Roma il 17 luglio 2019, all’età di 93 anni.

Il terzo Tv movie, anche se già girato, andrà in onda solo nel 2021. Dopo la scomparsa dello scrittore e del regista Alberto Sironi, il futuro della serie è incerto, in quanto Luca Zingaretti vorrebbe prendersi una pausa.

Il Commissario Montalbano 16 marzo 2020 – La rete di protezione

Nell’episodio del 16 marzo 2020 Il Commissario Montalbano sarà alle prese con un nuovo rompicapo da risolvere. A Vigàta è arrivata una troupe cinematografica italosvedese per le riprese di un film. La pellicola narrerà l’approdo in Sicilia di una nave, nel secolo scorso. Il regista chiede ai cittadini di rovistare nelle loro soffitte per ritrovare sia filmini sia foto d’epoca che possano ricreare fedelmente l’atmosfera che si viveva a Vigata negli Anni Cinquanta. Nonostante alcuni disagi per la circolazione a causa del set svedese, la popolazione è entusiasta per questo progetto.

L’ingegner Ernesto Sabatello (Graziano Piazza) ritrova alcuni filmini super 8 che decide di consegnare personalmente al commissario. Le immagini, girate molti anni prima dal padre defunto, ritraggono il medesimo frame. Ogni giorno, alla stessa ora il padre registrava la stessa scena, ovvero l’inquadratura fissa su un muro. Presumibilmente appartenente ad una casa di campagna.

Insospettito dalla ripetitività eccessiva dei filmati, Montalbano intuisce che non si tratta solo di un fatto bizzarro. E’ convinto che dietro si celi qualcosa di più inquietante. Quelle pellicole potrebbero nascondere una vecchia vicenda dai risvolti drammatici.

Il Commissario Montalbano – L’attentato nella scuola

Non sarà solo questo cold case ad impegnare il commissario Montalbano. Mentre i vigatesi sono distratti dalle riprese del film, proprio in quei giorni è stato commesso un terribile attentato nella III B. Si tratta della classe di Salvuzzo, figlio del vicecommissario Domenico Augello (Cesare Bocci).

Due individui armati a volto coperto sono entrati nella scuola media per seminare il terrore fra insegnanti e studenti con pesanti minacce. Per scoprirne di più, durante le sue indagini Montalbano dovrà entrare nel mondo degli adolescenti. Principalmente caratterizzato dalla realtà virtuale dei social network, in cui navigano gli haters e dove trovano terreno fertile per le loro azioni di cyberbullismo.

Nel confronto tra il passato ed il presente, il Commissario dovrà fare i conti con lo scorrere del tempo e con la vecchiaia incombente. E si renderà conto di essere sempre più estraneo alla tecnologia imposta dalla contemporaneità. Due casi distinti sui quali il commissario dovrà fare chiarezza.