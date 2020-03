La nuova serie dal titolo Doc nelle tue mani è proposta da Rai 1 a partire da giovedì 26 marzo e noi vi proponiamo i personaggi del cast. La fiction prende il posto di Don Matteo.

Nel cast ci sono Luca Argentero e Matilde Gioli. La vicenda in quattro puntate, racconta il dramma di un medico che in seguito ad un drammatico incidente, si risveglia dal coma, senza il ricordo degli ultimi 12 anni vissuti.

Doc nelle tue mani personaggi: Andrea Fanti e Giulia Giordano

Andrea Fanti (Luca Argentero)

Andrea Fanti è uno dei migliori primari di medicina interna. Ha un carattere molto duro ed è freddo e distante dai pazienti, perché crede soltanto nella tecnologia medica.

Un giorno il padre di un paziente morto nel suo reparto, gli spara un colpo alla testa. Fortunatamente il dottore sopravvive. Ma quando si sveglia dal coma ha perso ogni ricordo degli ultimi 12 anni. Non ricorda neppure la morte del figlio, evento che aveva distrutto la sua famiglia e lo aveva reso duro e distante dagli altri.

Il medico deve così ricominciare da zero e riappropriarsi di tutte le nozioni mediche che aveva appreso negli ultimi 12 anni. Insomma per lui è come ricominciare quasi da zero.

Giulia Giordano (Matilde Gioli)

È una dottoressa che è stata in passato al fianco di Fanti ed ha sempre applicato il suo metodo in ospedale: distanza dal paziente, fiducia solo nei risultati clinici. Giulia è anche la donna che il dottor Fanti aveva amato passato. Adesso non la riconosce più. Ma la dottoressa Giordano applica al suo ex primario tutti i metodi che lui le aveva insegnato.

Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino)

Lorenzo è a sua volta un medico, brillante collega e caro amico della dottoressa Giordano. Giulia ha capito di essere per lui qualcosa in più di una semplice amica. Ma il comportamento del dottor Lazzarini è ambiguo. E spesso lascia cadere le iniziali avance per dedicarsi ad avventure passeggere.

Agnese Tiberi (Sara Lazzaro)

Agnese Tiberi è la direttrice sanitaria del nosocomio. Inoltre è stata la ex moglie di Andrea Fanti. Nonostante i due siano separati da 10 anni, il dottor Fanti vorrebbe riconquistarla. Ma lei si è sempre opposta e nel frattempo si è rifatta una vita.

Carolina (Beatrice Grannò)

Carolina è la figlia di Andrea e di Agnese. La ragazza è stata costretta a crescere molto in fretta dopo la morte del fratello. Si è sempre dimostrata una figlia e una studentessa modello. Ma i genitori non le hanno mai prestato abbastanza attenzione. E non hanno notato il disagio profondo derivante da un segreto che la ragazza nasconde.

Enrico Sandri (Giovanni Scifoni)

È il migliore amico di Andrea Fanti. Neuropsichiatra infantile, ha una grande sensibilità ed aiuterà Andrea nel suo percorso di riabilitazione.

Marco Sardoni (Raffaele Esposito)

È un medico sottoposto di Andrea Fanti. Prima del colpo di pistola, Andrea aveva scoperto che Sardoni aveva falsificato un documento per nascondere la causa della morte di un paziente. Sardoni rischiava di essere radiato dall’ordine dei medici. Si salva soltanto grazie all’amnesia di Andrea. Ne prenderà addirittura il posto come primario. E Fanti dovrà obbedire proprio agli ordini del medico che, prima dell’incidente, era intenzionato a denunciare.

Il gruppo di specializzandi dell’ospedale

All’interno del reparto c’è un piccolo gruppo di specializzandi. Alba (Silvia Mazzieri) è una ragazza fragile che ancora deve scoprire la sua grande forza d’animo. Riccardo (Pierpaolo Spollon), apparentemente ha un carattere estroverso ma nasconde un segreto. Elisa (Simona Tabasco), sembra dura e insensibile. Infine c’è Gabriel (Alberto Malanchino), un giovane perfezionista che deve però saldare i suoi debiti con il passato.