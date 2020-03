Nuova puntata di Piazzapulita, in onda questa sera, giovedì 26 marzo alle 21.15 su La7. Il conduttore Corrado Formigli ospita Matteo Salvini. Il leader della Lega mancava dal talk show da circa tre anni, per l’esattezza dall’ottobre 2017. Molte volte Formigli aveva rivolto l’invito a Salvini di intervenire nel programma. Adesso, finalmente, il capo della Lega lo ha accolto.

Piazzapulita si occupa in maniera massiccia della difficile situazione sanitaria in cui si trova il nostro Paese.E cerca di fare il punto non solo sul dilagare dell’emergenza coronavirus. Ma accende i riflettori soprattutto sugli eventuali e possibili errori compiuti prima che il virus esplodesse in tutta la sua virulenza.

Piazzapulita puntata 26 marzo – emergenza coronavirus, errori commessi, vaccino

Nella puntata odierna, dunque, Piazzapulita, come il diretto competitor del giovedì Dritto e Rovescio, si misura con l’emergenza attuale, difficile lasciarsi alle spalle in tempi brevi.

Ma viene compiuto un passo avanti: analizzare gli errori commessi, le strategie che si stanno mettendo in campo per sconfiggere il Covid – 19. E infine fare il punto sulla ricerca di una cura e del vaccino che dovrebbe essere in fase sperimentale in tempi brevi.

Non ultimo, Formigli si occupa di gestire il dibattito sull’equilibrio tra sicurezza e lavoro.

Continua l’approfondimento della squadra di Piazzapulita, in prima linea per raccontare il nostro Paese che lotta contro il coronavirus, con un nuovo viaggio tra gli ospedali e le case di riposo della Lombardia.

Piazzapulita Salvini e altri ospiti di Corrado Formigli

Tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sono questa sera: il Segretario della Lega Matteo Salvini e il Direttore Scientifico dell’Istituto Humanitas Alberto Mantovani. Intervengono ancora il Presidente di Confindustria Vincenzo Bocci,; Francesca Re David (Fiom), Carlo Calenda (Azione) e i giornalisti Antonio Padellaro e Selvaggia Lucarelli.

Da il proprio contributo anche l’attore Beppe Fiorello;

Come sempre, infine, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Piazzapulita dove vederlo

È possibile vedere Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it

Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate.

Piazzapulita, infine, è presente anche su Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.

Il programma è prodotto da Banijay Italia per La7,.

E’ scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone.