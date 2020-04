Rai Premium propone da giovedì 2 aprile la serie tv Lord and Master. L’appuntamento è in seconda serata alle 23:30 sulla rete diretta da Roberta Enni. La programmazione continua ogni giovedì con la messa in onda di due episodi.

Le riprese si sono svolte in Olanda, in particolare all’Aia, e in alcuni centri dei Paesi Bassi. La produzione è della Endemol Nederland BV e della Endemol Shine Nederland. Ogni episodio ha la durata di 50 minuti. Lord and Master è composta da due stagioni ognuna con 10 episodi.

La serie è una produzione olandese dalle atmosfere poliziesche che sfociano frequentemente in commedia. In effetti Lord and Master è chiaramente ispirata ad un’altra serie britannica, ovvero The Saint.

Lord and Master serie tv – trama generale

La serie televisiva ha come protagonista un affascinante investigatore privato dai gusti molto raffinati e con l’hobby della scherma. Il suo nome è Valentijn Rixtus Bentinck. Nel corso di tutta la prima stagione che Rai Premium manda in onda dal 2 aprile, l’investigatore assiste una sua amica, importante Pubblico Ministero, e l’aiuta nelle indagini più rischiose e complicate.

Questo impegno gli serve anche a fare il punto sulla sua vita privata che sta cercando di ricostruire. Infatti Valentijn ha alle spalle un passato molto doloroso. È stato abbandonato da piccolo in un collegio dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza.

Successivamente, quando ha raggiunto la maggiore età ed ha lasciato il collegio, ha saputo che a suo nome era stato istituito un fondo fiduciario di svariati milioni. Proprio questo lascito gli ha consentito di vivere un’esistenza agiata e senza problemi. Ma nel suo cuore è rimasto un interrogativo al quale adesso vuole dare una risposta. Desidera infatti scoprire chi lo ha abbandonato in collegio e chi gli ha consentito di avere una indipendenza economica grazie al fondo fiduciario.

Ecco le anticipazioni dei primi due episodi,

Lord and Master – trama episodio Fabergé

Il primo episodio dal titolo Fabergé ha come protagonista Valentijn alle prese con un caso abbastanza complicato che riguarda un ricco banchiere. L’investigatore decide di recarsi ad un ballo in maschera esclusivo organizzato da un ricco banchiere della zona.

Si intrufola tra gli ospiti e durante il ballo avviene un omicidio. A causa di una sfortunata circostanza, cade nelle mani della Magistratura e della polizia. Molto presto i sospetti degli inquirenti si concentrano su di lui e viene così considerato il maggior indiziato dell’omicidio.

Quando viene portato alla stazione di polizia riesce ad incontrare il procuratore Suze Geleijnse. Dopo un colloquio, fortunosamente sfugge alle mani della polizia. Chiede però al suo fedele amico Leo di aiutarlo a dimostrare la sua innocenza. Per farlo però deve ritornare alla villa dove si è tenuto il ballo e cercare di far cadere in trappola il vero assassino.

Sarà un’operazione molto rischiosa che però Valentijn riuscirà a portare a termine.

Lord and Master – trama episodio Ancora una volta

In questo episodio il nostro investigatore deve confrontarsi con un caso che riguarda dei quadri falsi attribuiti al pittore George Hendrik Breitner, pittore olandese e fotografo molto noto.

Alcuni quadri in circolazione sono attribuiti all’artista ma in effetti sono falsi. Ed uno di questi è stato proprio acquistato da Valentijn. A questo punto l’investigatore con Suze Geleijnse, si reca al museo per principale dell’Aia in cerca di informazioni sui falsi Breitner.

Nei locali del Gemeentemuseum si sta svolgendo una mostra dedicata ad un altro pittore. Valentijn comincia ad indagare ma trova intorno a sé poche risposte alle sue domande. Il caso si rivela complicato anche perché alla fine ci sarà un omicidio che bisogna risolvere.

Il cast della serie

Daan Schuurmans : Valentijn Rixtus Bentinck

: Valentijn Rixtus Bentinck Sytske van der Ster : Suze Geleijnse (st. 1)

: Suze Geleijnse (st. 1) Hubert Fermin : Leo Coops

: Leo Coops Ferdi Stofmeel : Richard Frensdorf

: Richard Frensdorf Mark Rietman : Harald de Vries

: Harald de Vries Jules Croiset: Pater Bentinck

I doppiatori italiani