Piazzapulita, 2 aprile 2020, diretta puntata speciale Coronavirus

Stasera, 26 marzo 2020, alle ore 21.15 su La7 andrà in onda una nuova puntata di Piazzapulita. Il programma di Corrado Formigli racconterà il nostro Paese che lotta contro il coronavirus: gli ospedali al collasso; la crisi economica che va profilandosi; la corsa contro il tempo per la ricerca di una cura e il dibattito sui tamponi.

Inizia il programma. Formigli analizza i dati aggiornati dei contagiati, dei guariti e delle vittime in Italia.

“Abbiamo salvato 38000 vite umane. Siamo il paese che ne ha salvate di più. Non sono stati solo medici ed infermieri, siamo stati noi tutti insieme con il nostro comportamento. Penso che questo sia il messaggio più importante. Continuiamo così” – afferma il Professor Alberto Mantovani dell’Humanitas di Milano.

“Gli anticorpi ci permettono di tracciare se una persona è entrata in contatto con il virus. In questo momento non abbiamo un saggio validato di misura degli anticorpi. Stiamo procedendo, ma ancora non lo abbiamo. Lo studio più accurato è cinese e suggerisce che il nostro sistema immunitario parte in ritardo. Gli anticorpi saranno uno strumento utilissimo ma con qualche limite. Anche dopo dovremo mantenere misure di distanziamento sociale” – continua il Professore.

Mantovani spiega che il diritto alla speranza si accoppia con il rigore e l’attenzione. Non bisogna lasciarsi trasportare dalle fake news, dalle novità sensazionalistiche, bisogna attenersi ai dati ufficiali e seguire le direttive del Comitato scientifico.

Vediamo immagini dell’America in quarantena. Trump ha finalmente ammesso che il lockdown è necessario, “è una questione di vita e di morte”. Le strade sono deserte ed i cittadini applaudono dai balconi. Siamo distanti, ma in fondo siamo tutti vicini.

Formigli chiede a Mantovani cosa accadrà tra tre mesi. “Fare una previsione vuol dire sbagliare, però penso che l’incendio sarà spento. Dovremo usare la massima cautela a spegnere i fuocherelli, dovremo utilizzare la tecnologia. Mi auguro che saremo supportati, che avremo nuovi farmaci, che tutti insieme continueremo a salvare vite” – risponde il Professore.