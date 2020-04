Dal 3 aprile 2020 Netflix rilascia La Casa di Carta parte 4. La serie cult spagnola è diventata un vero e proprio fenomeno in tutto il mondo. E la quarta stagione, composta da otto episodi, promette ancora più sorprese rispetto al passato.

La Casa di Carta parte 4 – dove eravamo rimasti

La Casa di Carta è firmata anche nella quarta stagione da Alex Pina. E inizia in un vero e proprio caos. Questa situazione di incertezza e di caos sarà proprio il filo conduttore di tutti i nuovi episodi che i telespettatori potranno seguire sulla piattaforma on demand più famosa a livello internazionale.

Insomma possiamo anticiparvi che il nemico invisibile è in agguato. Come i fan oramai sanno, otto ladri si erano barricati negli edifici della Zecca spagnola e con loro c’erano alcuni ostaggi. Il motto della prima stagione che veniva rilasciata era “tutto può andare a p****** in un millesimo di secondo“. E proprio quel millesimo di secondo è stato lo sparo che ha colpito uno dei personaggi principali, ovvero Nairobi (Ágata Jiménez).

Il gruppo di rapinatori è capeggiato dal Professore (Álvaro Morte) che aveva messo già a segno nelle prime due stagioni il colpo perfetto alla Zecca di Stato di Madrid. E si era successivamente asserragliato nella Banca Centrale di Spagna cercando di portare a termine un ultimo colpo. Questo colpo era avvenuto per salvare Rio, precedentemente catturato dall’intelligence spagnola.

Alla fine della parte terza gli autori erano riusciti a dare vita a tutte le linee orizzontali della serie che poi avrebbero avuto un seguito proprio nella parte 4, prevista dal 3 aprile. Insomma La Casa di Carta 4 inizia da dove finiva la precedente stagione.

La casa di carta parte 4 – trama e anticipazioni

Mentre nelle serie precedenti il Professore era stato considerato una sorta di dio infallibile, adesso la situazione cambia completamente. Infatti adesso tutte le sue strategie ed i suoi piani ingegnosi verranno messi in discussione. Nella quarta stagione ci sarà un tutti contro tutti, come ha preannunciato il trailer andato in onda già da qualche tempo su Netflix.

E allora che il caos abbia inizio. La banda si trova nella quarta stagione nel momento più drammatico. Il Professore è convinto che la sua amata Lisbona (Itziar Ituño) sia stata giustiziata dalla polizia. Nairobi intanto sta lottando tra la vita e la morte. Rio e Tokyo (Úrsula Corberó), hanno scatenato un vero e proprio inferno intorno alla banca centrale di Spagna. Inoltre la banda sembra davvero sul punto di crollare e sta vivendo uno dei momenti più critici e difficili dal giorno della sua formazione.

Il Professore e tutti i suoi compagni temono di avere il nemico in casa. Questi nuovi episodi sono molto più drammatici e realizzano una introspezione più profonda nella personalità dei personaggi.

Il cast completo della serie

Di seguito il cast completo della serie.