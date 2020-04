Stasera in tv 3 aprile 2020. Film, repliche e poche novità, per questa sera. Si conclude Amici 19 e va in onda la nuova puntata di Propaganda live. Ecco i programmi che vedremo su tutte le reti televisive.

Stasera in tv 3 aprile 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raitre, alle 21.20, la fiction Passeggeri notturni con Claudio Gioè, Paolo De Vita. Bari. Ogni sera lo speaker radiofonico Enrico (Claudio Gioè) intrattiene il pubblico, raccontando le storie degli ascoltatori: come quella della timida Sabrina che non riesce a legare con gli altri o del fotografo Massimiliano, pentito di non aver più cercato un’affascinante ragazza cieca conosciuta in aeroporto.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Oltre a ricordare la storia di Diabolik, nato nel 1962 dalla fantasia delle sorelle Giussani, il documentario racconta la misteriosa scomparsa del disegnatore Angelo Zarcone (Luciano Scarpa). Segue il documentario sul pittore Sergio Ceccotti.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata dedicata in particolare all’emergenza coronavirus. Anche il pubblico da casa può intervenire in diretta, come sempre, attraverso il sito www.quartogrado.mediaset.it, utilizzando il profilo Twitter@QuartGrado o la pagina Facebook.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del talent Amici. Si conclude stasera la 19° stagione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi che sarà ricordato, oltre che per le difficoltà legate al coronavirus, anche per le intemperanze dei giovani concorrenti. Ritroviamo Giuliano Peparini che ha modificato i suoi “quadri” evitando i contatti tra i ballerini.

Stasera in tv 3 aprile 2020 – programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche il programma condotto da Diego Bianchi, in linea con le disposizioni governative sul Coronavirus, va in onda stasera senza pubblico. Non mancano il monologo di Andrea Pennacchi, gli interventi degli ospiti da casa e il cartoon di Makkox.

Su Tv8, alle 21.30, il talk show Italia’s Got Talent. Continuiamo a vedere il meglio dell’ultima stagione del talent. Nel ruolo di giudici Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Rivediamo, tra gli altri, la ballerina Claudia Lawrence, 94 anni, che si è classificata al terzo posto.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli Crozza – Il meglio di quando si stava meglio. Costretto a fermare le serate in diretta per l’emergenza coronavirus, Maurizio Crozza torna con il meglio delle puntate già trasmesse. Lo vediamo, tra l’altro, nei panni del Premier Giuseppe Conte.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa proseguono il lungo viaggio lungo la penisola alla ricerca della migliore pasticceria. Questa sera sono a Parma dove si sfidano la “Cioccolateria”, “Da Teo” e “Lady Anna”.

I film di questa sera venerdì 3 aprile

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2017, di Marc Webb, Gifted – Il dono del talento, con Chris Evans, Mckenna Grace. Quando scopre che la nipotina Mary (McKenna Grace), di sette anni, potrebbe ricevere una borsa di studio per le sue intuizioni matematiche e frequentare una scuola per bambini prodigio, suo zio Frank (Chris Evans), divenuto tutore della piccola dopo la morte della madre, all’inizio dice no, ma poi…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Stefano Sollima, Suburra, con Alessandro Borghi, Greta Scarano. Alcuni speculatori edilizi intendono trasformare il litorale romano in un paradiso del gioco d’azzardo. Ma, per realizzare il progetto, serve l’appoggio di politici corrotti e boss.

Su Italia 1, alle 21.25, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run All Night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Jimmy Conlon (Liam Neeson), ex killer con problemi di alcolismo molto vicino al boss irlandese Shawn Maguire (Boyd Holbrook), scopre che suo figlio Mike (Joel Kinnaman) è stato testimone di un omicidio commesso dal criminale. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Film sui canali digitali

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film comico del 1999, di Jay Roach, Austin Powers – La spia che ci provava, con Mike Myers. Austin Powers, agente segreto e playboy, torna indietro nel tempo fino agli Anni 60 per impedire al Dottor Male di distruggere Washington con un potentissimo laser.

Su Iris, alle 21.00, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford, Shia Labeouf. Indiana e suo figlio Matt sono sulle tracce del Teschio di cristallo di Akator. Ma dovranno fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li insegue.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Neil LaBute, Possession – Una storia romantica, con A. Eckhart, G. Paltrow. Roland, uno studioso statunitense, e Maud, una ricercatrice inglese, ricostruiscono la segreta storia d’amore tra una coppia di scrittori vittoriani. Finiranno con l’innamorarsi.

Su Top Crime, alle 21.10, il film thriller del 1976, di Alfred Hitchcock, Complotto di famiglia, con Barbara Harris, Bruce Dern. Una sensitiva riceve l’incarico di rintracciare il nipote illegittimo di una ricca signora. La medium scopre che il giovane è dedito in realtà a sequestri di persona assieme alla fidanzata.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1988, di Alan Parker, Mississippi Burning – Le radici dell’odio, con Gene Hackman, Willem Dafoe. Usa, 1964. In un clima di ostilità, gli agenti dell’Fbi Ward e Anderson, diversi per metodi e carattere, indagano sull’omicidio di tre attivisti per i diritti civili degli afroamericani.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2008, di Mark Osborne, John Stevenson, Kung Fu Panda. Un giovane panda di nome Po sogna di diventare un campione di Kung f. Fra mille difficoltà riuscirà a conquistare la fiducia del saggio maestro Oogway.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 1996, di Wes Craven, Scream, con Neve Campbell, David Arquette. In una cittadina un serial killer con il volto coperto da una maschera che ricorda il celebre quadro “L’urlo di Munch”, semina la morte. La coraggiosa Sidney cerca di fermarlo.