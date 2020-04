Le repliche de Il Commissario Montalbano proseguono con il Tv movie dal titolo Gatto e cardellino. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata. Il film tv ha come protagonista Luca Zingaretti nel ruolo del poliziotto di Vigata ed è andato in onda per la prima volta il 18 novembre 2002 sempre sulla rete leader di viale Mazzini.Il genere è poliziesco e giallo. La durata è di un’ora r quaranta minuti al netto della pubblicità. La produzione è della Palomar. Il film tv, come tutti gli altri, è tratto dai romanzi di Andrea Camilleri creatore del poliziotto che ha conquistato i telespettatori non solo italiani ma a livello internazionale.

Il commissario Montalbano Gatto e cardellino cast, regia, location

Nel cast, oltre Luca Zingaretti, recitano: Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio, Giovanni Guardiano, Mariacristina Marocco. La regia è di Alberto Sironi.

Le riprese si sono svolte in Sicilia. In particolare tra Porto Empedocle e Ragusa dove è stata ricostruita la città immaginaria di Vigata.

La trama di Gatto e cardellino

La pellicola per il piccolo schermo, Gatto e cardellino, è tratto dall’omonimo racconto incluso nella raccolta “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri.

Nel centro di Vigata stanno accadendo alcuni scippi, dalle modalità a dir poco anomale. Lo scippatore, infatti, predilige vecchiette che si recano a Messa. Si ferma dinanzi a loro,a bordo di un motorino, si fa consegnare la borsetta impugnando una pistola. Poi spara ma senza colpirle. Con questo schema si susseguono molti colpi nel giro di una settimana. Ma arriva anche il giorno in cui una vecchietta viene ferita e un’altra riceve in pieno un colpo di pistola e muore. Questa è la prima traccia della storia.

La seconda riguarda Ignazio Coglitore, un uomo fanatico che arriva al pronto soccorso dell’ospedale di Vigata e lo devasta.Il motivo: un infermiere gli ha comunicato che sua figlia Mariuccia aspetta un bambino. Un oltraggio per lui che sfoga così la sua rabbia.

La terza traccia ha come protagonista uno stimato ginecologo, il dottor Landolina che improvvisamente scompare dopo essere andato a pesca sul molo di Vigata. Che gli è accaduto? E’ caduto in mare? E’ stato rapito? Si è allontanato volontariamente?

Salvo Montalbano dovrà risolvere i tre casi che, in qualche modo sono uniti da un filo rosso.

Nel commissariato di Vigata c’è aria di festa, nonostante l’impegno del caso. Mimì Augello sta per sposarsi ed ha chiesto la licenza matrimoniale. Non potrà essere accanto a Montalbano nella risoluzione dei tre casi. Dalla questura di Montelusa,arriva, in sua sostituzione, la bella Barbara Valente che nasconde un segreto: è da sempre innamorata del commissario Montalbano

Gatto e cardellino – gli ascolti

La prima volta che Gatto e cardellino è andato in onda, ha conquistato 9 795 000 telespettatori con una share del 32,84%