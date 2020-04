Ecco i personaggi principali della serie tv Diavoli in onda su Sky a partire da venerdì 17 aprile.La miniserie ruota attorno ad una cospirazione finanziaria internazionale scoperta da un gruppo di uomini d’affari di una grande banca d’investimento.

Diavoli serie tv personaggi profilo e caratteristiche

Massimo Ruggero (Alessandro Borghi)

Arrivato a Londra dall’Italia, Massimo è il perfetto esempio di self-made man. Cresciuto in un villaggio di pescatori, grazie alle sue capacità e al suo intuito formidabile, è diventato in pochi anni l’Head of Trading della New York – London Investment bank (NYL), una delle banche d’investimento più grandi della City. Massimo ha dovuto sacrificare tutto per la carriera, inclusa la sua ex moglie Carrie, Perciò è un uomo introverso, cauto ma ferocemente determinato. Nonostante tutto, è comunque dotato di un umorismo tagliente e un dono naturale per la leadership. Ha un rapporto stretto con Dominic Morgan, il CEO della NYL, che è stato il primo a riconoscere il suo talento. Ma il loro rapporto è complesso e sfaccettato.



Dominic Morgan (Patrick Dempsey)

Americano, cresciuto in una famiglia alto borghese del New England, Dominic è il CEO della NYL. Arrivato a Londra per inseguire una carriera brillante nel settore bancario, ha sposato Nina, ereditiera di una famiglia nobile che gli ha aperto le porte di tutti gli ambienti più in vista della City. Dominic è uno degli uomini più potenti nel mondo della finanza internazionale. La morte di suo figlio ha scosso profondamente il suo matrimonio. Il suo rapporto con Massimo è solido e profondo, Massimo è infatti una delle poche persone a cui Dominic tiene davvero. Ma Dominic ha interessi segreti.



Nina Morgan (Kasia Smutniak)

Nina è la moglie di Dominic, sofisticata, aristocratica, forte e determinata. Come moglie di uno degli uomini più influenti del mondo, Nina partecipa a moltissimi eventi sociali e di beneficenza. Il suo matrimonio con Dominic è sempre stato felice,ma la morte del figlio John ha minato l’unione.

Diavoli personaggi e caratteristiche

Sofia Flores (Laia Costa)

Nata in Argentina, Sofia lavora come hacktivista e reporter per Subterranea. La piattaforma clandestina di controinformazione guidata da Daniel Duval vuole portare alla luce gli oscuri segreti del mondo della politica e della finanza. Il prossimo bersaglio dell’organizzazione è la NYL e di conseguenza Massimo. Sofia è disposta a tutto per ottenere le informazioni che vuole. Sofia ha anche una ragione personale per odiare la NYL e in particolare Dominic Morgan. Dieci anni prima infatti suo fratello si è suicidato dopo essere stato rovinato da una speculazione della banca. La vendetta si unisce al desiderio di giustizia sociale.

Paul McGinnan (Harry Michell)

Irlandese, fisico da giocatore di rugby e carattere battagliero, Paul è il braccio destro di Massimo, il vero e proprio trader tra i Pirati (il team di Massimo), ovvero colui che piazza le offerte. Paul è un toro dei mercati, non si arrende mai e lotta per ogni centesimo, per questo è uno dei migliori nel suo campo. E’ sposato, ma non è il migliore dei mariti. Paul ha un rapporto di grande fiducia e confidenza con Massimo, anche se la sua ambizione lo porterà a prendere decisioni inaspettate.

Kalim Chowdhrey (Paul Chowdhry)

Sempre calmo e vestito in modo impeccabile, Kalim è la mente dei Pirati,con il ruolo di analista. Ha una formazione da matematico. Le sue previsioni sugli andamenti di mercato, sono sempre esatte. Kalim era dipendente della banca già prima di Massimo, ha visto Massimo crescere al suo fianco ed è per lui un alleato fedele. Dentro e fuori dalla banca è un uomo con solidi principi e un forte senso morale.

Diavoli serie tv personaggi

Oliver Harris (Malachi Kirby)

24 anni, inglese, Oliver vive nella parte più povera della Londra suburbana con la sua ragazza Latoyah, un’infermiera, e suo fratello Tyrone. Brillante, svelto e abile nell’hacking, Oliver frequenta la London School of Economics, un’università di prestigio. Peccato che la borsa di studio di Oliver sia appena sufficiente. Pertanto, per pagarsi la retta e provvedere alla famiglia, Oliver vende le risposte agli esami in cambio di denaro. Con la raccomandazione del suo professore Philip Wade, Oliver ottiene un lavoro alla NYL e si unisce al team di Massimo.



Daniel Duval (Lars Mikkelsen)

Duval è il fondatore e capo di Subterranea. Ricercato in tutto il mondo, conduce una vita da latitante. In passato era un “assassino economico”, ovvero un agente americano incaricato di forzare gli Stati in via di sviluppo a contrarre debiti con gli USA. Una volta capite le reali conseguenze del suo lavoro, ha deciso di abbracciare un ideale anarchico e ha fondato Subterranea. Da quel momento conduce una guerra spregiudicata contro il mondo della politica e della finanza. È lui che ha trovato Sofia dopo la morte del fratello, crescendola e aiutandola a dare uno scopo alla sua rabbia, coinvolgendola nei piani di Subterranea.

Vicky Bale (Lorna Brown)

Vicky è l’agente di polizia che segue il caso di Edward Stuart. Vive il proprio lavoro come una missione. Insegue la verità ed è contraria a qualsiasi tipo di compromesso. Di fronte alla morte di Edward, fin da subito sospetta che non si tratti di suicidio e il principale dei sospettati è proprio Massimo Ruggero. Ma proprio quando Vicky sembra più vicina a scoprire la verità il caso le viene tolto. Quando meno se lo aspetta sarà però lo stesso Massimo a chiedere il suo aiuto.

Diavoli chi sono Carrie Price e Eleanor Borg

Tedesca, bellezza mozzafiato, Eleanor è sicura di sé. Ha dovuto lottare per imporsi in un ambiente tipicamente maschile. Tra i Pirati si occupa di trattative con l’esterno. Ogni uomo della NYL la sogna, ma nessuno può dire di averla mai toccata. In un certo senso, Eleanor intimorisce gli uomini e li tiene alla larga con un atteggiamento a volte duro. Ma coi clienti è ben diverso.

Carrie Price (Sallie Harmsen)

Carrie è l’ex-moglie di Massimo, un’artista fallita, succube di alcool e droghe. All’inizio, lei e Massimo erano sposati felicemente, almeno finché lui non entrò alla NYL. A quel punto, la loro relazione peggiorò perchè rappresentava un ostacolo per la carriera di Massimo. Dopo anni di separazione, però, Carrie torna nella vita di Massimo nel modo più inaspettato, gettando Massimo nello sconforto e negli abissi del senso di colpa.