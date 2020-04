Il film proposto da Tv8 ha come titolo Il figlio dell’inganno. L’appuntamento è su canale 8 del digitale terrestre e sul 508 per la fruizione in alta definizione.

Il film ha atmosfere drammatiche con molte scene thriller. Per questi motivi se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto.

Il figlio dell’inganno – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Bradley Walsh. I protagonisti sono Anastasia Griffith nel ruolo di Ivy Rose e Brendan Fehr che interpreta David Rose. Le riprese si sono svolte tutte in Canada, in particolare nella regione della British Columbia a Langley.

La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti. La produzione è canadese della West Egg Studios in collaborazione con la Baumann Entertainment e la Nevers Films. Il film è stato proposto l’ultima volta il 25 marzo 2020 sempre su Tv8. Il titolo originale è And Baby Will Fall.

Le musiche sono di Michael Richard Plowman. Una curiosità: il film tv è basato sul romanzo Never tell a lie di Elly Efron. È stato trasmesso negli Stati Uniti sul canale Lifetime, ma non è ispirato ad una storia vera. Il soggetto infatti è di pura fantasia.

Il figlio dell’inganno – trama del film in onda su Tv8

Il protagonista della trama raccontata è David, marito di Ivy. I due coniugi sono finalmente in attesa di un figlio che aspettavano disperatamente da anni. Ivy infatti aveva già avuto diversi aborti è addirittura due figli nati morti.

La coppia ha come vicini di casa Melinda White e il marito. Anche Melinda svela di essere incinta.

Per il fine settimana Ivy organizza una vendita di beneficenza nel proprio giardino. Arriva anche Melinda che, tra l’altro, si rivela essere un’amica di vecchia data di Ivy.

Dopo alcuni giorni dall’organizzazione del mercatino di beneficenza, Melinda scompare improvvisamente. Tutti gli indizi degli investigatori sembrano ricadere proprio su David, il fedele marito di Ivy.

Intanto si inizia a pensare ad un probabile omicidio. Ma il cadavere non viene trovato. Ciononostante ci sono molte tracce che conducono proprio a David come unico sospettato dalla polizia locale. Ed è proprio il detective della polizia locale Blanchard ad ordinare l’arresto di David. Nel frattempo, proprio mentre l’uomo è in prigione, il vicino di casa Bindel viene ucciso. E naturalmente questa volta David ha un alibi di ferro.

Il finale del film

Nella parte finale del film Ivy si ritrova a dubitare fortemente della innocenza del marito. Comincia a chiedersi se è possibile che David l’abbia tradita ed abbia avuto una relazione con Melinda.

Con l’aiuto della sua amica Jody inizia ad indagare per cercare di scoprire se davvero David è compromesso nella scomparsa di Melinda. In particolare Ivy vuole sapere se il marito ha avuto una relazione segreta con Melinda fin dai tempi del liceo.

E a questo punto cominciano a venire a galla episodi e segreti nascosti del passato di Melinda. Ogni tassello in più scoperto da Ivy rappresenta un vero e proprio incubo. Tutto questo perché la donna comprende che il peggio per lei non è ancora arrivato.

Il figlio dell’inganno – il cast completo

Di seguito il cast del film Il figlio dell’inganno e i rispettivi personaggi interpretati