Domenica 19 aprile, a partire dalle 21.25, Rai1 propone in prima serata le repliche della serie L’allieva 2.

I telespettatori ritrovano Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale, alle prese con il suo capo, l’affascinante ma irrequieto professor Claudio Conforti. La fiction è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Prima di diventare scrittrice, la Gazzola è stata lei stessa un medico legale.

Il personaggio di Alice Allevi è interpretato da Alessandra Mastronardi. Lino Guanciale, invece, è il professor Conforti. Al momento gli attori hanno sospeso le riprese della terza serie a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto a chiudere momentaneamente tutti i set televisivi. La messa in onda de L’Allieva 3, prevista in autunno, slitterà quasi certamente al 2021.

Nel frattempo Rai1 ripropone le prime due puntate della seconda stagione. Si tratta degli episodi Le ossa della principessa ed Il tempo di un battito.

L’allieva 2 repliche Rai1 – Trama Le ossa della principessa

Nell’episodio Le ossa della principessa, Alice Allevi, dopo le vacanze estive, torna all’Istituto di Medicina legale per iniziare il secondo anno di specializzazione. La professoressa Boschi le chiede di fare da tutor ad Erika, la nuova specializzanda. Nell’istituto Alice ritrova i colleghi ed il professor Claudio Conforti con il quale inizia una relazione clandestina. La giovane però decide di troncare il rapporto perché sogna una vera storia d’amore.

Il professore e l’allieva hanno un nuovo caso da risolvere. Si recano presso una catacomba dove è stato rinvenuto lo scheletro di un’ archeologa. Nel cimitero sotterraneo Alice conosce il nuovo P.M., Sergio Einardi, che si comporta in maniera ostile nei confronti di Claudio. La ragazza scoprirà che i due si conoscono da tempo ed hanno dei conti in sospeso.

L’allieva 2 – Trama Il tempo di un battito

Nell’episodio Il tempo di un battito, Alice è convinta che lasciare Claudio sia stata la scelta giusta.Tra i due insorgono nuove discussioni in quanto hanno visioni differenti sul sentimento dell’amore.

Inoltre Claudio è preoccupato per la misteriosa scomparsa di Ambra, un’altra specializzanda di cui da giorni non si hanno notizie. Nel frattempo un uomo cardiopatico inscena la rapina in una farmacia per truffare l’ assicurazione, ma viene ucciso. Sul luogo del delitto Alice e Claudio incontrano nuovamente Sergio Enardi. Quando il magistrato, inizia a mostrare interesse nei confronti della giovane Alice, la gelosia di Claudio si manifesta in maniera virulenta.

Infine Ambra riappare in Istituto. Annuncia ai colleghi di essere incinta e di voler andare in maternità anticipata. Alice sospetta che Claudio potrebbe essere il padre del nascituro.

L’allieva 2 – cast completo

Ecco gli attori che recitano e i rispettivi personaggi:

Dario Aita (Arthur Malcomess), Tullio Solenghi (professor Malcomess il supremo), Michele Di Mauro (Calligaris), Emanuele Aita (Paolone), Claudia Gusmano(Erika Lastella), Anna Dalton (Cordelia), Pierpaolo Spollon (Marco), Gisella Volodi (professoressa Boschi detta la Wally), Fabrizio Coniglio (agente Visone), Francesco Procopio (dottor Anceschi), Yun Ichikawa che interpreta Yukino, Chiara Ricci (Beatrice Alimondi), Marzia Ubaldi (nonna Amalia) e Martina Stella (Ambra Negri Della Valle).

La regia è di Fabrizio Costa.