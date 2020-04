Ha per titolo Dolci e delitti: La gara di cucina il film dalle atmosfere drammatiche che Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi alle 18:15.

Dolci e delitti: La gara di cucina – cast, attori, regia, riprese, location

Il film è diretto da Kristoffer Tabori e nel cast recitano i seguenti attori Alison Sweeney, Cameron Mathison (Il Natale dei miei ricordi), Barbara Niven, Lisa Durupt, Gabriel Hogan, Toby Levins, David Lewis, Kurt Evans (Quel complicato viaggio di Natale), James Rittinger e Karen Holness. Il titolo originale è Murder, She Baked: Just Desserts.

La produzione è canadese, la durata di 90 minuti e la distribuzione di Hallmark Channel.

La sceneggiatura è di Melissa Salmons, la fotografia di Brian Johnson. Particolari sono le musiche che sono state affidate a Jeff Tymoschuk.

Dolci e delitti – La gara di cucina – trama del film in onda su Rai 2

Questo film coniuga atmosfere televisive a quelle dei talent show culinari. Infatti come vedremo la protagonista sarà coinvolta proprio in uno di questi.

Dolci e delitti rientra in una serie di tv movie americani e canadesi basati sui romanzi di Joanne Fluke. La protagonista è Hannah Swensen (Alison Sweeney) una pasticcera che vive nel Minnesota ed ha un talento particolare per la realizzazione e la produzione di dolci.

Accanto a questa capacità, Hannah possiede anche un’altra singolare caratteristica: si trova quasi sempre alle prese con strani casi di omicidio sui quali puntualmente riesce a far luce.

Nel momento in cui inizia la storia, Hannah riceve la notizia di essere selezionata come ospite nella semifinale di un talento televisivo basato proprio sulla pasticceria. Insomma sarebbe una sorta di Bake Off nostrano.

Il finale del film

La giovane è emozionata e ansiosa di partecipare alla puntata. Quando arriva il giorno in cui viene accolta nel talent, uno dei giudici della gara, Boyd Watson, viene trovato morto.

Ancora una volta Hannah si trova così invischiata in un caso di omicidio. Naturalmente il suo istinto investigativo ha subito la prevalenza ed inizia ad indagare sul caso per tentare di far luce su questa morte apparentemente misteriosa e tentare di arrivare alla scoperta dell’assassino.

I telespettatori assisteranno ad un vero e proprio colpo di scena e vedranno come ci sono delle implicazioni della morte del giudice che coinvolgono lo stesso talent show dedicato alla pasticceria.

Dolci e delitti – la genesi dei film per la tv

Con il titolo americano “Murder, She Baked“, si intende una serie televisiva di produzione statunitense e canadese basato sui romanzi scritti da Joanne Fluke. Sono tutti i film per la tv che hanno come protagonista la pasticcera Hannah Swensen.

In tutto sono stati realizzati cinque film tv che sono andati in onda sul canale Hallmark Movies & Mystery a partire dal 26 marzo 2017.