Rai 2 propone da questa sera la replica della prima stagione di La compagnia del cigno. La rete rimanda in onda tutte le puntate in attesa di poter riprendere le riprese della seconda stagione bloccate dopo tre settimane di lavorazione. A causa delle nuove misure per il contenimento del Covid – 19, il set è stato fermato. E per adesso non ci sono notizie su una possibile ripresa.

La serie con Alessio Boni e Anna Valle è andata in onda lo scorso gennaio 2019 su Rai1. Adesso è la consorella Rai 2 a rimandare in onda le sei puntate.I due episodi replicati questa sera, che fanno parte della prima puntata, hanno come titoli L’Arrivo di Matteo e Nascita della compagnia.

La Compagnia del Cigno – trama generale

La trama generale è incentrata sulla storia di sette studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni iscritti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Il loro docente e direttore d’orchestra Luca Marioni (Alessio Boni) costringe tutti a suonare in gruppo per consentire al nuovo studente Matteo di inserirsi nella squadra. Matteo proviene da Amatrice, cittadina del Lazio distrutta nel terremoto dell’agosto 2026. Il sisma gli ha portato via la madre.

Marioni pretende una integrazione nell’orchestra a metà anno. I sette studenti stringono un patto di solidarietà fondando la “Compagnia del Cigno”, in onore di Giuseppe Verdi che era soprannominato Il Cigno di Busseto, sua città natale.

In questo modo i ragazzi si sentono meno soli. Ed affrontano insieme i loro problemi, difendendosi anche da Mariori che, per il suo carattere severo, è detto “il bastardo”.

La Compagnia del Cigno – trama episodio L’arrivo di Matteo

La trama del primo episodio è basata sull’arrivo di Matteo, uno studente di Amatrice selezionato, per la sua bravura ad entrare nel prestigioso conservatorio di Milano. Il ragazzo è ospitato nella capitale lombarda da uno zio che si prende cura di lui. Ma non ha mai superato il trauma del terremoto e della morte della madre Valeria con la quale ha instaurato in dialogo immaginario. Come se ancora fosse viva, le chiede consigli e le parla.

Quando arriva al Conservatorio, Matteo è subito affidato all’insegnante di violino Sestrieri. Marioni, però, ascoltato il giovane suonare, lo vuole subito nella sua orchestra che sta lavorando sulla Terza sinfonia di Brahms.

Trama episodio Nascita della compagnia

In questo episodio Luca Marioni comunica la sua decisione a Domenico, Sofia, Robbo, Barbara, Rosario e Sara. Tutti devono aiutare Matteo a mettersi in pari con il resto dell’orchestra. Se non dovessero accettare, il maestro “bastardo” li esclude dalle lezioni insieme allo stesso Matteo. Ognuno dei ragazzi ha problemi familiari che non riesce a superare e che influiscono sul loro rendimento. Intanto iniziano a manifestarsi le prime simpatie e le prime infatuazioni. Matteo, ad esempio, non riesce a nascondere la sua simpatia per Barbara e ripensa continuamente al momento del loro primo incontro.

Gli studenti hanno bisogno di sentirsi uniti. E trascorrono un’intera notte a confidarsi tra di loro. La mattina successiva Marioni si accorge della loro stanchezza e minaccia di espellerli. E’ a questo punto che fondano La compagnia del cigno.

La prima puntata andata in onda a gennaio 2019, ha conquistato 5.840.000 telespettatori con 24%

La Compagnia del Cigno – cast completo