Cardinal 4 giunge al gran finale. laF trasmette infatti, la puntata conclusiva della serie. L’appuntamento è in prima tv assoluta martedì 12 maggio alle 21.10 su laF canale Sky 135.

Dopo 3 omicidi il detective John Cardinal e la sua collega Lisa Delorme riusciranno a fermare la scia di sangue del serial killer? Quale piega prenderà il rapporto personale fra i due agenti?

I fan della serie thriller canadese tratta dai romanzi di Giles Blunt da venerdì 15 maggio possono inoltre ripercorrere tutte e 4 le stagioni su Now TV e in uno Sky Box Sets dedicato.

Nominato agli International Emmy Awards per il ruolo del tormentato John Cardinal, il protagonista Billy Campbell vanta una carriera trentennale.

I suoi esordi sono avvenuti con Dynasty, il Dracula di Bram Stoker firmato Francis Ford Coppola in Le avventure di Rockeeter, Via dall’incubo accanto a Jennifer Lopez, Ancora una volta, The O.C.

Ma ha dichiarato che quello di Cardinal è il miglior ruolo della sua carriera. Coprodotta dallo stesso Giles Blunt dal 2017, la serie viene distribuita con successo in USA, Australia, Israele e in tutta Europa.

Trama ultima puntata

Nella loro ultima indagine, John Cardinal e Lisa (Karine Vanasse) sono sempre più vicini a scoprire il segreto di Sheila Gagné (Carmen Moore), la vera chiave per risolvere l’indagine.

Alcune persone intorno a lei sembrano infatti avere un segreto inconfessabile nel loro passato. Un segreto in qualche modo legato ai terribili omicidi del serial killer, il cui modus operandi è rapire e uccidere le proprie vittime, abbandonandole nella notte fredda, sfruttando la glaciale notte canadese della baia di Algonquin.

Intanto, le vicende personali di John e Lisa li portano a un bivio definitivo: la loro profonda amicizia di trasformerà in qualcosa di più o ognuno prenderà la propria strada?

L’appuntamento con gli ultimi 2 episodi è per martedì 12 maggio 2020 alle ore 21.10 su laF (Sky 135).

E da venerdì 15 maggio tutte e 4 le stagioni sono disponibili su Now TV e in uno Sky Box Sets dedicato.