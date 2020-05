Martedì 12 maggio, La5 festeggia 10 anni di presenza in video. Per il decimo compleanno la rete free del digitale terrestre Mediaset propone una programmazione dedicata. In effetti il palinsesto celebrativo è iniziato il 29 aprile e prosegue fino 16 maggio, con film, serie e produzioni inedite.

La5 è stata pensata per un pubblico femminile, all’insegna della leggerezza e del sentimento. Un fascia di telespettatrici sempre pronte a emozionarsi. Per loro va in onda da dieci anni un intrattenimento fatto di factual, docureality e talent, serie di culto, molti film e movie, spesso inediti.

Il canale diretto da Marco Costa ha iniziato a trasmettere alla posizione 30 del telecomando, alle ore 20.00 di mercoledì 12 maggio 2010. La5 è stata la prima rete tematica italiana, gratuita, dedicata al pubblico femminile. Un canale su misura per le giovani donne che, per il proprio debutto, ha scelto come volti Federica Nargi e Costanza Caracciolo, protagoniste de Le nuove mostre, spin-off della popolare rubrica I nuovi mostri di Striscia la notizia.

Nel corso degli anni, La5 ha proposto serate cinematografiche a tema. Trasmesso magazine come Fashion Style, con Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin, Chiara Francini, e Cesare Cunaccia. Rubriche, come Cambio casa, cambio vita!, con l’interior designer Andrea Castrignano. Reality, come il cult Casa Siffredi. Corti in anteprima ed esclusiva mondiale, come Il sogno di Christian Dior. Serie in prima visione assoluta, come Downton Abbey.

La5 programmazione dedicata

Ecco la programmazione dedicata che Marco Costa propone ai telespettatori del canale al femminile del Gruppo Mediaset

Martedì 12 maggio, alle 21.15, va in onda Come tu mi vuoi, comedy con Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis.

Mercoledì 13, sempre in prima serata, è previsto l’ultimo capitolo della trilogia dedicata alla single Bridget Jones, con Bridget Jones’s Baby. A seguire, il primo appuntamento con la nuova stagione di 9 mesi, produzione originale dedicata ai neo genitori e ai loro neonati.

Sul fronte social, La5 dispone di una pagina Facebook ufficiale, @La5mediaset, con 381 mila follower, con oltre 372mila like.

La5 gli ascolti

Sul fronte ascolti, La5 è la rete più vista in prima serata tra le competitor, grazie a una media dell’1.52% di share sul target donne 15-44 anni (12 gennaio ‘20 – 9 maggio ‘20).

Un trend confermato anche nella fascia 21.15 – 23.15, con una media dell’1.18% di share individui, pari a una crescita di +0.11 sull’omologo periodo 2019 (1.07%).

Il record storico in prime-time è del 9 dicembre 2019, con il movie Seguendo una stella, che ha registrato il 3.5% di share (4.5% sulle donne 15-44 anni) con 850.000 spettatori.