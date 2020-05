Martedì 19 maggio La Cattedrale del mare arriva su Canale 5 con gli episodi dal titolo Fuggitivi e Fratelli. La serie, spagnola, è composta da quattro puntate ed è tratta dal romanzo omonimo di Ildefonso Falcones. Nel cast molti personaggi conosciuti al pubblico italiano. Tra questi Aitor Luna visto in Velvet e Velvet collection e Michelle Jenner protagonista della serie Isabel.

Ecco le anticipazioni dei primi due episodi

La Cattedrale del Mare 19 maggio – trama episodio Fuggitivi

Bernat, dopo la morte di suo padre, decide di sposare Francesca, la donna con cui spera di essere felice e di costruire una famiglia. Il giorno del matrimonio è spettacolare.

Nell’anno 1.319 i signori feudali esercitarono sulle donne che vivevano nel loro regno lo ius primae noctis. Llorenç de Bellera esercita i suoi diritti e abusa della giovane donna distruggendone la vita. Francesca mette al mondo Arnau. Convinto che sia suo figlio per la voglia accanto all’occhio destro, Bernat decide di chiamare il piccolo Arnau Estanyol. Poichè De Bellera continuava a interferire nella loro famiglia, Bernat fugge dalle terre di Navarcles portando con se Arnau. Si ferma a Barcellona, luogo dove potevano ricominciare e diventare cittadini liberi senza appartenere a nessun signore feudale.

Con il sostegno di sua sorella Guiamona, Bernat lavora nel laboratorio di ceramiche di Grau Puig per garantire un futuro libero a se stesso e a suo figlio. E diventa cittadino libero di Barcellona. Mentre Arnau è curato da Habiba, la babysitter della famiglia.

Nel giorno di Natale del 1329 Arnau, insieme a Margarida e Guiamón, figli di Grau Puig, è sulla spiaggia di Barcellona. Giocano ma fa freddo e Guiamón si ammala e muore. Arnau viene accusato della morte. Margarida non dirà mai che è stato il suo capriccio a far ammalare il piccolo. Nel frattempo nel laboratorio di ceramiche, Arnau assiste alla morte di Habiba.

La Cattedrale del Mare 19 maggio – trama episodio Fratelli

Arnau trova il nascondiglio perfetto per allontanarsi dai suoi cugini. Quello che è successo con Habiba ha segnato un allontanamento tra di loro. Poi incontra Joan che diventa suo amico e fratello.

Joan vuole presentare ad Arnau sua madre Joana che si trova in carcere, ingiustamente condannata.

Arnau è triste nello scoprire che tutti i bambini hanno una madre. Quindi, chiede a suo padre notizie della madre. Bernat nasconde la dura verità e gli dice che sua madre è la Vergine Maria.

Passeggiando per la città, Arnau e Joan arrivano nel luogo in cui si sta costruendo la chiesa alla Vergine di Santa María del Mar.Qui incontrano Padre Albert che li battezza nuovi fratelli della città.

Il popolo di Barcellona si sta preparando a difendere la città. Arnau e Bernat combattono fino a quando Creixell non si arrende.

Padre Albert ha chiesto a Bernat di prendersi cura di Joan. Il bimbo inizia a far parte della sua famiglia e diventa suo figlio.

Sono trascorsi dieci anni da quando Joan e sua madre si sono incontrati. La donna muore in quella cella in cui Ponç la condannò a morte.Intanto l’amore per suo padre e la necessità di mantenere il suo lavoro nella casa di Puig hanno convinto Arnau a tornare. Bernat e i suoi due figli sono uomini liberi, ma la povertà li costringe ad arrendersi a coloro che tentano di calpestarli..

La Cattedrale del Mare dove è girato

Quasi l’80% delle riprese si sono svolte in luoghi all’aperto, in Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona e Catalogna. Molte scene sono state girate nella Basilica di Santa María del Mar

La Cattedrale del Mare – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie tv La Cattedrale del Mare e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Aitor Luna : Arnau Estanyol

: Arnau Estanyol Pablo Derqui : Justin Chatwin

: Justin Chatwin Michelle Jenner : Mar Estanyol

: Mar Estanyol Josep Maria Pou : Sahat

: Sahat Silvia Abascal : Elionor

: Elionor Nathalie Poza : Francesca Esteve

: Francesca Esteve Andrea Duro Flores : Aledis Segura

: Aledis Segura Críspulo Cabezas: Genís Puig

I doppiatori italiani