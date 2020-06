La cattedrale del mare conclude la prima stagione il 9 giugno 2020. L’appuntamento con gli ultimi due episodi è su Canale 5 in prima serata. I titoli sono: Vendetta e Condannato. Ecco le anticipazioni.

La cattedrale del mare 9 giugno trama episodio Vendetta

Elionor, supportata da Joan, si reca a casa di Felip de Ponts per proporre un patto. Vuole che rapisca Mar. In cambio di un crimine grave, non riceverà alcun tipo di punizione e otterrà il sostegno di Elionor e re Pedro per pagare i suoi debiti. Felip de Ponts non ha altra scelta che seguire gli ordini di Elionor e distruggere la vita di Mar.

Successivamente, la torre del suo castello diventa la cella in cui Mar vive uno dei momenti più spiacevoli della sua vita. Incapace di opporsi, viene violentata da un uomo che odia e ha già respinto.

Arnau, che aveva accettato il rapimento di Mar, non sapeva che era stata torturata e violentata. Ora Mar ha perso la speranza di trovare il vero amore in un altro uomo.

La grande ingiustizia che Arnau ha commesso con Mar ha spinto Guillem a lasciare il suo padrone. Il suo migliore amico, il suo mentore e uno dei pilastri più importanti della sua vita, decide di usare la libertà che Arnau gli aveva sempre promesso. Afferma che la sua vita deve ricominciare, ma che non dimenticherà mai il bene che Arnau ha fatto. Ora che sua figlia, il suo migliore amico e suo fratello lo hanno lasciato, Arnau non trova in nessuno il sostegno di cui ha bisogno.

Intanto Joan non si rende ancora conto che ha fatto un grande errore nell’aiutare Elionor. Margarida ha deciso di vendicarsi del colpevole delle sue miserie. Genís Puig in un incontro con Jaume de Bellera, gli fa capire che anche le sue disgrazie hanno un responsabile: Arnau Estanyol. E allora Jaume de Bellera userà tutto il suo potere per distruggerlo.

Grazie alle spiegazioni di Rachel, Arnau è riuscito a capire perché Hasdai è disposto a sacrificare la vita per il popolo ebraico. Bruciato davanti all’inquisitore generale del regno, Hasdai muore.

Accusato di avere una relazione con una donna ebrea, Arnau è rinchiuso in una delle segrete, quando Joan va a trovarlo. Con grande paura della morte, Arnau dice a suo fratello che vuole rivedere Mar e chiedere perdono per quello che le ha fatto. Joan fa tutto il possibile per soddisfare il desiderio di suo fratello e provare a far tornare Mar nella sua vita.

Jaume de Bellera fa arrestare Francesca. Intende portarla davanti all’Inquisizione per dimostrare che è colpevole della sua malattia e di tutti i suoi mali. Vuole dimostrare che è preda del diavolo e che Arnau Estanyol è il figlio del diavolo. Questo arresto porterà Arnau a scoprire di avere una madre?

La cattedrale del mare trama episodio Condannato

Jaume de Bellera accompagnato da Genís e Margarida Puig, sono apparsi davanti a Nicolau D’Eimeric per scoprire i motivi per cui Arnau sarebbe stato processato. Inoltre, hanno colto l’occasione per svelare davanti all’inquisitore tutto il male che Arnau ha fatto loro durante la loro vita. Ora Nicolau ha già molte altre ragioni per far pagare Arnau per tutti i peccati di cui è accusato.

Joan ha fatto molta strada per arrivare a Mar e trasmettere il suo perdono ad Arnau. Vedendo la disperazione di Mar, Joan comprende il suo errore di aver consegnato Mar e confessa che è stato lui a convincere Arnau. Mar scopre perché Arnau non l’avrebbe mai consegnata a un uomo che non ama.

Aledis ha avuto l’opportunità di incontrare Mar e spiegare chi era nella vita di Arnau. Allo stesso modo, Mar ha colto l’occasione per spiegare che, se non fosse stata trattata con un animale, avrebbe continuato a far parte della sua vita. Ora che tutto è cambiato, è tempo che si incontrino per salvare l’uomo che amano.

Dopo aver parlato a lungo con Mar, Aledis decide di confessare ad Arnau che Mar è a Barcellona e che lo ama ancora. Dopo aver appreso questa grande notizia, Arnau sembra rinascere.

Arnau e Guillem sono nuovamente separati. Il suo grande amico lascia Barcellona. Prima di dire addio per sempre, Guillem si è assicurato che Mar e Arnau possano ritrovarsi.

Nella festa dell’Assunta, il 15 agosto 1384, Arnau vive uno dei momenti più indimenticabili della sua vita. Accompagnato da Mar e suo figlio Bernat, oltre a gran parte della città di Barcellona, ​​entra nella sua chiesa per la prima volta.

Il tempio dedicato a Santa María del Mar era terminato e Bernat è in grado di capire l’amore che suo padre provava per quella costruzione di cui sua madre era stata l’artefice. Tutto è iniziato allo stesso modo e con le stesse parole recitate da padre Albert: “La vedi sorridere, figliolo?”