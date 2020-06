Seconda settimana di programmazione di Daydreamer con le puntate dal 15 al 19 giugno 2020. La soap opera turca va in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì nella fascia del day time pomeridiano, alle 14.45. L’esordio, la scorsa settimana, è avvenuto il 10 giugno.

Daydreamer puntate 15 – 19 giugno anticipazioni puntate

La prima puntata di lunedì 15 giugno, inizia con Sanem che ha avuto un ordine da Emre. Deve entrare in casa di Divit per impossessarsi di una cartella contenente documenti in grado di compromettere lui e la sua amante Aylin.

Ma non riesce e viene scoperta da Can. E cerca di giustificarsi dicendo di avere avuto le chiavi da Emre per per recuperare un oggetto.

Nella puntata successiva si scopre che Emre, con l’inconsapevole complicità di Sanem, sta tramando alle spalle del fratello Can per accaparrarsi un’importante campagna pubblicitaria.

Emre e Aylin non demordono e riuscono a sottrarre a Can le foto della campagna pubblicitaria.

Accade, però che la compagnia aerea scarta il progetto che Aylin, con la complicità’ di Emre, aveva rubato a Can.

Durante un party aziendale a casa di Can ed Emre, Sanem finisce in piscina rendendosi protagonista di scene imbarazzanti.

Le ultime puntate della settimana

Emre ribadisce a Sanem che lo deve aiutare a bloccare Can nella nuova produzione.

Nihat e Mevkibe decidono di mettere in vendita il negozio non sapendo che il loro debito e’ già’ stato saldato da Sanem.

Emre e Aylin discutono dei piani per fermare Can. Ma Aylin metterà in piedi un ricatto per strappargli un contratto con la migliore modella Arzu Tas e quindi toglierle il lavoro all’agenzia. Nel frattempo si scopre che il computer dal quale sono state inviate le mail ad Aylin è quello di Leyla.

Can vuole tentare di recuperare la collaborazione con Arzu Tas e parte con Sanem per incontrarla e convincerla a tornare sui suoi passi.

Sanem e Can sono in viaggio per raggiungere Agva. Can deve convincere la modella Arzu a mantenere gli accordi presi con la sua agenzia pubblicitaria, mentre lo scopo di Sanem e’ evitare che i due si incontrino, esattamente come le ha ordinato di fare Emre.

Daydreamer – gli ascolti

La prima puntata della soap opera di Canale 5 ha superato il 20% di share. Le altre della scorsa settimana si sono attestate sul 19%. Un buon esordio per il nuovo prodotto di origine turca il suo titolo completo è Daydreamer – le ali del sogno.