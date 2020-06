Il day time pomeridiano di Canale 5 si apre con la puntata del 22 giugno di Daydreamer. La soap opera turca è in palinsesto sulla principale rete Mediaset alle 14.45. Ecco le anticipazioni della puntata odierna e quanto è accaduto in passato.

Daydreamer puntata 22 giugno 2020 riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti i telespettatori avevano assistito ai tentativi di Can di recuperare la collaborazione con Arzu Tas. Per raggiungere questo obiettivo era partito con Sanem per incontrarla e convincerla a tornare a lavorare con la sua agenzia.

Sanem e Can sono in viaggio per raggiungere Agva. Can ha studiato un piano per convincere la modella Arzu a mantenere gli accordi presi con la sua agenzia pubblicitaria. Invece lo scopo di Sanem è evitare che i due si incontrino, esattamente come le ha ordinato di fare Emre.

Daydreamer trama puntata odierna

Questo piano continua ad essere portato a termine anche nella puntata di oggi. Ma ci sono ulteriori novità che intervengono.

I genitori di Sanem e Leyla, Nihat e Mevkibe si trovano in una difficile situazione finanziaria. Sono assillati da un debito che non riescono a pagare. E allora decidono di vendere il negozio di famiglia. Già nelle scorse puntate si erano proposti alcuni acquirenti. Ma il prezzo offerto era troppo basso.

Sanem sempre per conto della missione affidatale da Emre cerca di evitare che Can chiuda il contratto con una famosissima modella la cui entrata nell’agenzia consentirebbe di ottenere prestigiosi lavori.

Can e Sanem hanno modo di confrontarsi per conoscersi meglio, Ma finiscono per discutere perche’ Sanem ha un pregiudizio nei confronti di Can causato da quanto Emre le ha detto sui progetti del fratello.

In agenzia si scopre che dal computer di Leyla sono partite mail per favorire l’agenzia concorrente di Aylin. Ma la giovane cerca di difendersi. Qualcuno si è inserita nel suo computer per metterla in difficoltà. Da, dopo il licenziamento, viene reintegrata al suo posto di lavoro.

Daydreamer: Le ali del sogno – il cast completo