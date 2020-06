Daydreamer le ali del sogno torna oggi con la puntata di venerdì 26 giugno. E’ l’ultimo appuntamento settimanale. La soap opera riprede il suo posto in palinsesto lunedì 29 giugno. Canale 5 trasmette la soap opera turca alle 14.45 del pomeriggio. Ecco le anticipazioni odierne.

Daydreamer 26 giugno la gelosia di Sanem

La puntata di oggi di Daydreamer inizia con Cey Cey che cerca in ogni modo di smentire in ufficio la notizia di una storia d’amore tra Can e Sanem.

Dopo aver avuto la conferma che Sanem è libera, Fabbri, l’imprenditore straniero, comunica di aver deciso di affidare la sua campagna pubblicitaria all’agenzia Fikri Harika. Fabbri aveva fatto delle chiare avances a Sanem. E la ragazza era stata portata via da Can che aveva avuto un accesso di gelosia.

L’intervento di Cey Cey è stato provvidenziale ed ha aiutato l’azienda dimostrando come una bugia, se detta con un obiettivo buono, può risolvere molte situazioni.

Quando Aylin, la bellissima manager, apprende che Fabbri ha scelto la Fikri Harika, giura vendetta. Allora comincia ad insidiare Emre contro suo fratello. La giovane manager ha perso una grande occasione che le è stata davvero soffiata sotto il naso a causa di Salem.

Allora comincia ad essere gelosa della ragazza. E decide di insidiare suo fidanzato contro il fratello. Infastidito Emre accetta però il consiglio di Aylin e assicura che terrà sotto controllo i piani di Can.

Intanto Sanem viene a sapere che Can ha una fidanzata il cui nome è Polen. La ragazza è molto benvoluta dalla famiglia di Can e non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire il giovane Devit.

Allora, presa da una grande gelosia comincia a far circolare la notizia che anche lei ha un fidanzato.E si chiama Osman.

Infine: Fabbri ha organizzato un campus motivazionale con tutti i dipendenti delle varie agenzie, accompagnati dai rispettivi compagni. E Sanem si trova in una situazione difficile.

Per gli appassionati della soap ricordiamo che è possibile vederla anche in streaming sul sito www.mediasetplay.it.