Nuova puntata oggi mercoledì 7 luglio 2020 di Daydreamer sottotitolo Le ali del sogno. La soap opera turca sta giungendo nel cuore della vicenda raccontata. L’appuntamento con tutti gli eventi che accadono oggi è alle 14:45 su Canale 5. Vedremo come si evolve la storia d’amore ancora in embrione tra i due protagonisti Can e Sanem.

Daydreamer 7 luglio la campagna pubblicitaria di Sanem

Come abbiamo visto nella puntata precedente che Can e Sanem sono in piena crisi sentimentale. La giovane aveva tentato di dimettersi. Ma è stata costretta a tornare per concludere la campagna pubblicitaria già iniziata sull’allevamento di polli e il commercio di uova.

Can aveva riconosciuto che lei aveva proposto l’idea migliore. Quindi il suo licenziamento è per adesso rimandato. In questo modo Can e Sanem si ritrovano di nuovo a lavorare l’uno accanto all’altro.

Bisogna mettere a punto tutte le dinamiche della campagna pubblicitaria che è molto attesa. L’evolversi della love story tra i due non è ancora giunta al punto cruciale.

Innanzitutto la puntata di oggi si apre con i genitori di Sanem preoccupati per la figlia che è scappata dalla finestra la sera precedente. I due hanno pensato che la ragazza ha qualche problema in azienda. Il padre ha ricordato che questi atteggiamenti erano soliti in Sanem anche quando era piccola.

Quando la madre chiede alla ragazza che cosa è successo e se è stata licenziata, Sanem le risponde che non è accaduto nulla di quanto la madre pensi.

Però non vuole svelare niente di più. Questo momento di confidenza tra madre e figlia segna un momento importante anche per Salem. La ragazza infatti fin da piccola è stata sempre abituata a vedere la madre come una persona abbastanza distaccata.

Can non torna in azienda

Intanto Can non vuole tornare a lavorare in azienda e chiede alla segretaria tutto l’essenziale per poter rimanere a casa e lavorare in Smart Working. Naturalmente si sta sempre organizzando la campagna pubblicitaria. In questo momento accade un evento destinato a cambiare la sorte dei due.

Infatti Can riceve la visita di Salem che gli porta a casa I documenti principali per poter continuare a lavorare. Potrebbe essere il momento buono per avere finalmente un chiarimento tra di loro. Ma Sanem è ancora presa dai sensi di colpa per quanto Emre l’ha costretto a fare.

