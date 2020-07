Martedì 14 luglio, dalle 21.25, Rai 1 trasmette la serie Tv The Resident 2.

La seconda stagione del medical drama, composta da 23 episodi, è incentrata sulle vicende di Devon e Conrad, due specializzandi in medicina, e dell’infermiera Nic che lavorano da tempo al Chastain Park Memorial Hospital.

The Resident 2 serie Tv – regia, protagonisti, dove è girato

The Resident 2 è diretto da molteplici registi. Tra essi vi sono Rob Corn, Nicole Rubio, Paul McCrane, Geary McLeod, Jann Turner e tanti altri.

I protagonisti della serie Tv sono Matt Czuchry che interpreta Conrad Hawkins e Manish Daya nel ruolo di Devon Pravesh. Mentre Emily VanCamp è Nicolette “Nic” Nevin.

Le riprese in esterna si sono svolte nella capitale della Georgia, Atlanta. Ed in altri luoghi dello Stato federale degli Stati Uniti. Le scene interne sono state girate presso i Film Rockdale Studios a Conyers, una piccola cittadina di circa 16.000 abitanti, sempre in Georgia. Le musiche invece sono di Jon Ehrlich, autore anche della colonna sonora del telefilm Dottor House – Medical Division.

The Resident 2 è prodotto dalla Fuqua Films con la 3 Arts Entertainment, in collaborazione con Up Island Films e la 20th Century Fox Television. In Italia gli episodi della seconda stagione sono stati trasmessi per la prima volta sul canale Fox Life nel 2018.

The Resident 2 – trama della serie Tv in onda su Rai 1

Devon Pravesh, laureato ad Harvard, arriva nel reparto di chirurgia del Chastain Park Memorial Hospital. E l’ospedale lo affida al dott. Conrad, un collega all’ultimo anno di specializzazione. Egli ha avuto una relazione con l’infermiera Nicolette, soprannominata Nic, di cui è ancora innamorato.

Invece il dott. Randolph Bell, primario del reparto, continua ad operare nonostante sia affetto da un grave tremore alle mani. Devon, Conrad e Nicolette sono perfettamente a conoscenza della sua patologia. E cercano un escamotage per farlo sospendere dal servizio.

The Resident 2 I primi tre episodi della seconda stagione

I primi tre episodi della serie Tv The Resident 2 hanno per titolo 00:42:30, Il principe e il povero e Tre parole.

Al Chastain Park Memorial Hospital, nel primo episodio, avviene un blackout in piena notte. Lo staff deve trovare un modo per riorganizzarsi nel più breve tempo possibile in quanto i pazienti più gravi, attaccati ai macchinari, rischiano di perdere la vita. Nel frattempo Bell impone al team di non accettare nuovi pazienti finché il problema non viene risolto. Ma Mina e Austin accolgono in Pronto Soccorso un bambino sul quale eseguono un intervento a cuore aperto, nonostante la mancanza di energia elettrica.

Nell’episodio Il principe ed il povero Bell non riesce più a lavorare serenamente da quando Marshall Winthrop, il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione, ha chiesto al figlio Conrad di intervenire sulle spese dell’ospedale. Nel frattempo Nic e Conrad studiano un piano economico per rientrare nel bilancio. Intanto si presenta in ospedale Julian Lynn, una sofisticata rappresentante di dispositivi medici, per promuovere una costosa linea di prodotti sanitari.

Tre parole, ultimo episodio della prima puntata

Nell’episodio Tre parole Nic e Conrad si occupano di una coppia di coniugi che sono stati ricoverati al Chastain Park Memorial Hospital perché accusano dei misteriosi sintomi.

Intanto Bell e Marshall non riescono a trovare un punto d’incontro per quanto riguarda i tagli nella sanità. Quando infatti comprendono che le loro strategie di business sono completamente opposte, finiscono per scontrarsi. AJ invece si rifiuta di aiutare Bell nonostante la raccomandazione di Mina. Infine lo staff dell’ospedale si prepara a festeggiare il terzo anno di lavoro di Conrad al nosocomio.

Il cast completo della seconda stagione

Ecco il cast completo della Serie Tv The Resident 2 e i rispettivi personaggi interpretati: