Ascolti Tv lunedì 13 luglio 2020. Il giovane Salvo Montalbano continua a vincere. La replica del Tv movie L’uomo che andava appresso ai funerali ha superato il 21%. Su Rete 4 tiene Quarta Repubblica. Molti i film. Ecco in dettaglio il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 13 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Giovane Montalbano 2: 4.233.000 telespettatori con 21.2%

Su Rai 2 Made in Sud ha intrattenuto 1.624.000 persone con 8%

Su Rai 3 ll film Il colpevole: 958.000 telespettatori con 4.4%

Su Canale 5 Appuntamento con l’Amore: 1.875.000 persone con 9.7%

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 933.000 telespettatori con 5.9%.

Su Italia 1 Il film 47 Ronin: 1.036.000 telespettatori con 5.1%.

Su La 7 Eden – Un pianeta da salvare: 348.000 persone con 2%.

Su TV8 Il film Premonition è visto da 501.000 telespettatori con 2,4%.

Su NOVE Il film Mani di fata ha registrato 300.000 con 1.4%

Ascolti Tv lunedì 13 luglio 2020, la fascia preserale Oltre il 24% Reazione a catena. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.094.000 con 19%. Il game: 3.554.000 con 24.4% Su Rai 2 Bull ha registrato 905.000 telespettatori con 5.3% Su Rai 3 Blob sigla 861.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.296.000 con 12.5%. Avanti un Altro: 2.109.000 con 15.2% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 826.000 telespettatori con 4.9%.

Su Italia 1 Dr. House: 448.000 con 3.2% e 569.000 con 3.2%. Su La 7 Little Murders ha registrato 84.000 persone con 0.7% Su TV8 Cuochi di Italia raggiunge 236.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv lunedì 13 luglio 2020, l’access prime time Buon esordio per La Dedica di Pino Rinaldi. Torna Un posto al sole. Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.619.000 con 17.3%. Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.194.000 telespettatori con 5.6%. Su Rai 3 La dedica 885.000 con 4.2%. Un Posto al Sole 1.291.000 con 6.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.953.000 con 14.3% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.109.000 con 5.7% e 1.272.000 con 6% Su Italia 1 CSI ha registrato 955.000 telespettatori con 4.7%. Su La 7 In Onda ha registrato 955.000 con 4.2%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 556.000 con 2.7%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 302.000 con 1.5%.



Ascolti Tv lunedì 13, daytime mattutino

Crescono le Ricette all’italiana di Retequattro.

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 822.000 con 17.8%. C’è tempo per… 754.000 con 15.3%.

Su Rai 2 La nave dei sogni: 469.000 telespettatori con 5.5%.

Su Rai 3 Agorà Estate interessa 328.000 spettatori con 6.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.107.000 telespettatori con 13.9%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 137.000 con 2.2% e 307.000 con 2.7%

Su Italia 1 Blindspot: 153.000 telespettatori con 2.4%.

Su La 7 L’aria che tira Estate 254.000 con 4.3%. L’aria che tira – Oggi Estate 342.000 con 3%.

Su TV8 Ogni Mattina ha raccolto 101.000 persone con 1.1%.

Ascolti Tv lunedì 13, day time pomeridiano

Io e te con Diaco al centro di polemiche, al 9.4%.Bene il pomeriggio di Tv8.

Su Rai 1 Io e Te: 1.172.000 con 9.4%. Il Paradiso delle Signore: 999.000 con 10.1%. La Vita Diretta: 1.211.000 con 13.8%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci 375.000 con 2.8%. L’Italia che fa: 220.000 con 1.8%.

Su Rai 3 Palestre di vita 449.000 persone con 3.8%

Su Canale 5 Daydreamer 2450.000 con 20.7%.Cantina Wader – Il nuovo cammino 946.000 con 10.8%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 736.000 telespettatori con 5.8%

Su La 7 109.000 con 1.3% e 98.000 con 1.2%. Perception 109.000 con 1.3% e 98.000 con 1.2%.

Su TV8 La Verità su Mia Figlia: 404.000 con 3.3%. Un Amore da Favola: 389.000 con 4.4%. Vite da Copertina: 192.000 con 2.2%.

Ascolti Tv lunedì 13, seconda serata

Le Sette storie di Monica Maggioni superano l’8%

Su Rai 1 Sette Storie ha registrato 690.000 telespettatori con 8.1%

Su Rai 2 90esimo minuto Notte Gol: 801.000 telespettatori con 8%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 292.000 telespettatori con 1.8%.

Su Rete 4 Donnaventura: 159.000 spettatori con 3.8%