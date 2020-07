Ha per titolo Bodyguard la serie tv proposta da Rai 3 in prima serata. La produzione della Gran Bretagna è datata 2018.

La serie si compone di sei episodi che la terza rete manda in onda in tre serate distribuendo due episodi a puntata. La serie ha atmosfere da thriller politico finalizzate a denunciare la corruzione del potere e l’inutilità della guerra in Medio Oriente.

Bodyguard serie tv – regia, protagonisti

La regia è di Thomas Vincent e John Strickland. Personaggio principale è Richard Madden nel ruolo del protagonista David Budd. Ricordiamo che Madden è il prossimo candidato al ruolo di James Bond ed ha interpretato Robb Stark nella serie cult Games of Thrones.

La serie è composta momentaneamente da una sola stagione con sei episodi complessivi. Ognuno della durata oscillante tra i 57 e i 75 minuti. In particolare i primi cinque durano 57 minuti e l’ultimo un’ora e un quarto.

Dove è girata la serie – location

Personaggio principale femminile è Julia Montague interpretata da Keeley Hawes. Le riprese si sono svolte in gran parte a Londra nella zona di Whittington Estate. Si tratta di una dimora molto estesa progettata negli anni ‘70 e attualmente molto ricercata. Si pensi che il minimo prezzo per un appartamento con una camera da letto è di 450.000 sterline.

Le altre scene si sono svolte in differenti location. Ad esempio lo scoppio della bomba nell’episodio finale è stato girato a CityPoint e Woburn Square nei pressi di Bloomsbury. Invece le scene del treno nel primo episodio sono state girate sulla linea ferroviaria Mid-Norfolk.

La serie è andata in onda su BBC One nell’agosto 2018 ed ha toccato share del 40,9% con oltre 10 milioni di telespettatori.

Bodyguard serie tv – trama generale

La trama ha come protagonista la figura immaginaria di David Budd, un ex soldato che è stato in prima linea per 10 anni tra l’Iraq e l’Afghanistan. Quando è tornato finalmente nel Regno Unito, ha trovato facilmente un lavoro come bodyguard.

L’uomo ha una grande preparazione fisica e militare e una enorme prontezza di riflessi. Purtroppo però interiormente è un uomo molto fragile e sofferente del disturbo da stress post traumatico. Con questo termine si intende la sofferenza psicologica causata da eventi traumatici, catastrofici e violenti.

Al momento in cui inizia la storia Budd lavora come agente nel comando di protezione del Metropol Police Service, la forza di polizia del Regno Unito che si occupa della sicurezza di Londra. Il suo incarico è di proteggere segretario di Stato Julia Montague. Il reduce, dal punto di vista politico, dissente su tutto dalla Montague. Julia è una donna molto ambiziosa ed è famosa per i suoi ideali profondamente conservatori e per il sostegno alla guerra in Medio Oriente.

Tra i due si instaura molto presto un rapporto ambiguo a metà strada tra contrasti e passione. Sullo sfondo una Londra in cui gli intrighi politici e le rivalità, ai più ampi piani del potere, si fanno sentire molto presto mettendo a dura prova la vita del giovane bodyguard.

Bodyguard serie tv – Streaming

La serie è disponibile ancora sulla piattaforma Netflix. Inoltre in prima visione free è proposta su Rai 3 nelle serate del 27 e 28 luglio e del 3 agosto in prime time alle 21:10. Inoltre è possibile vederla anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Bodyguard serie tv – il cast completo

Di seguito il cast del film Bodyguard serie tv e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Richard Madden : Sergente David Budd

: Sergente David Budd Keeley Hawes : Onorevole Julia Montague

: Onorevole Julia Montague Gina McKee : Comandante Anne Sampson

: Comandante Anne Sampson Sophie Rundle : Vicky Budd

: Vicky Budd Paul Ready : Rob MacDonald

: Rob MacDonald Vincent Franklin : Mike Travis

: Mike Travis Stuart Bowman : Stephen Hunter-Dunn

: Stephen Hunter-Dunn Nina Toussaint -White: Sergente Louise Rayburn

-White: Sergente Louise Rayburn Stephanie Hyam : Chanel Dyson

: Chanel Dyson Tom Brooke : Andy Apsted

: Andy Apsted Matt Stokoe : Luke Aikens

: Luke Aikens Pippa Haywood : Sovrintendente capo Lorraine Craddock

: Sovrintendente capo Lorraine Craddock Nicholas Gleaves : Onorevole Roger Penhaligon

: Onorevole Roger Penhaligon Shubham Saraf : Tahir Mahmood

: Tahir Mahmood Claire-Louise Cordwell : Agente Kim Knowles

: Agente Kim Knowles Richard Riddell : Agente Tom Fenton

: Agente Tom Fenton Ash Tandon : Ispettore capo Deepak Sharma

: Ispettore capo Deepak Sharma Michael Schaeffer : Richard Longcross

: Richard Longcross David Westhead : Primo ministro John Vosler

: Primo ministro John Vosler Anjli Mohindra: Nadia Ali

Doppiatori italiani