Con la puntata del 15 luglio, la soap turca Daydreamer è arrivata al 26esimo appuntamento. Siamo su Canale 5, nel day time pomeridiano quando va in onda la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Ecco gli eventi che accadono oggi.

Nella puntata odierna, continua, più forte che mai, l’attrazione tra i due protagonisti. Ma sembra esserci sempre qualcosa che si frappone alla realizzazione del loro desiderio.

Intanto, nelle prime scene di oggi, i telespettatori assistono al prestigioso party tutto all’insegna dello stile vegano organizzato da Osman per la troupe di Levent. L’evento riscuote successo.

Levent, infatti, sta occupandosi delle riprese di uno spot in collaborazione con l’azienda Divit. Il party però, per alcuni motivi apparentemente casuali, avvicina Levent a Sanem.

In effetti Sanem e Levent appaiono sempre più affiatati. Complice anche qualche bicchiere di vino in più.

Ma quando i due iniziano a comportarsi come fidanzati, la gelosia di Can raggiunge il massimo. Ed il giovane non è più in grado di controllarla.

Un dubbio gli si insinua nell’animo: Sanem si sta forse innamorando di Levent? Il giovane si comporta in modo strano. Ed è in preda ad una fortissima ansia.

Polen nota lo strano comportamento di Can nei riguardi di Sanem. E decide di posticipare la sua partenza per restargli vicino, ma lui si mostra molto distaccato. Come se non fosse interessato a tutto ciò che fa la sua fidanzata.

In effetti Polen ha capito che Can si sta allontanando da lei.

Ci pensa la malvagia Aylin a mettere in guardia Polen su Sanem. Ed è questo il motivo per cui Polen ha deciso di non partire.

Infine i dipendenti dell’azienda si trovano in forte ritardo per la consegna del progetto. E sono costretti a trascorrere la notte a casa dei Divit.

