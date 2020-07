Colpo di scena nella puntata di Reazione a Catena del 14 luglio, le nuove campionesse sono le Coast to Coast. È accaduto che il gruppo le Carte in Tavola fosse battuto nel principale gioco de L’intesa vincente per avere indovinato soltanto 6 parole rispetto alle 7 conquistate dalle sfidanti.

Reazione a Catena Coast to Coast – chi sono le nuove campionesse

Le nuove campionesse sono tre sorelle Gaia, Fabiola e Viviana Palmiero. Sono riuscite a conquistare il titolo ma non hanno conquistato il montepremi finale. Il che significa che l’ultima fase del gioco, ovvero L’ultima parola, è stata penalizzante.

Ripercorriamo insieme le varie fasi della puntata, ad iniziare dalla prima, Caccia alla parola.

Reazione a Catena – puntata del 14 luglio

Marco Liorni conduttore del game show in onda nella fascia preserale di Rai 1, ha iniziato, come sempre, con Caccia alla parola. Alla fine del gioco i campioni avevano immagazzinato 8000 euro, mentre le sfidanti Coast to Coast avevano un bottino di 4000 euro.

Subito dopo arrivano le Catene musicali. In particolare la prima si apriva con Cuffie che era l’indizio a cui far riferimento per individuare il titolo della canzone. Riescono a dare soluzione i campioni che individuano il brano “Musica (e il resto scompare)” di Elettra Lamborghini.

I campioni con la soluzione esatta salgono a 21000 euro. La seconda catena musicale aveva come indizio Di qua o di là. Il motivo viene individuato ancora una volta dai campioni ed era il brano “Buoni o cattivi” di Vasco Rossi. Aumenta ancora il montepremi dei campioni che raggiungono 26000 euro. Le sfidanti si fermano a 20000 euro.

Arriva il gioco successivo del Quando, Dove, Come e Perché. Questa manche del gioco è appannaggio esclusivo delle sfidanti che indovinano tutte le parole e si portano a 44000 euro. I campioni sono sempre fermi a 26000 euro.

Subito dopo le catene Una tira l’altra. La prima inizia con Comando e finisce con Ultima. Viene completata dai campioni che però non riescono ad individuare la zip di 15000 euro. Questa somma passa alle sfidanti. Siamo a 59000 euro contro 41000 euro a vantaggio delle Coast to Coast.

La seconda catena inizia con resoconto e finisce con musica. Viene individuata dai campioni che salgono a 66000 euro. La zip da 20000 euro viene però passata ai Coast to Coast che riescono a completarla e si attestano a 79000 euro. Avendo un montepremi molto più alto dovranno giocare in seconda posizione a L’intesa vincente.

Reazione a Catena Coast to Coast – L’intesa vincente e L’ultima catena

Il gioco principale de L’intesa vincente consegna ai campioni soltanto sei parole. Il gruppo non ha trovato una giusta “intesa” e non è riuscito neanche a mantenere il titolo nonostante abbiano utilizzato i due raddoppi a disposizione. Solo il primo è stato individuato, il secondo invece no.

Arrivano le sfidanti e, con molta fatica, riescono ad individuare 7 parole. Ma basta questo risultato per proclamarle nuove campionesse di Reazione a Catena. Alla fine de L’intesa vincente hanno in cassa 116000 euro ed è con questa somma con cui affrontano L’ultima catena.

Purtroppo hanno dimezzato troppe volte anche su definizioni che apparivano abbastanza semplici da individuare. Alla fine sono arrivati a L’ultima parola con 14500 euro. Il trittico che componeva L’ultima parola era così formato. Il primo elemento era Vinto, il secondo da individuare iniziava con CA e finiva con O. Rimaneva il terzo, incognito. Le campionesse lo hanno acquistato dimezzando la cifra 7250 euro.

Purtroppo non sono riuscite a trovare il collegamento tra Vinto e il terzo elemento che era Accordo. La loro parola era Cambio, invece quella giusta era Capitolato.

Vedremo questa sera sei riusciranno a mantenere il titolo e ad immagazzinare almeno qualche euro.

L’appuntamento è per questa sera alle 18:40.